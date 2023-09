Le régulateur britannique dit qu’il pourrait approuver la nouvelle offre de rachat d’Activision Blizzard par Microsoft

LONDRES — Le régulateur britannique de la concurrence a déclaré vendredi Microsoft la proposition de rachat restructuré de Activision Blizzard soumis en août, « ouvre la porte à la conclusion d’un accord ».

L’Autorité britannique de la concurrence et des marchés avait bloqué la transaction initiale de 69 milliards de dollars du géant technologique de Redmond, présentée pour la première fois en janvier 2022, craignant qu’elle ne restreigne la concurrence dans le secteur naissant des jeux en nuage.

Microsoft a ensuite proposé un nouvel accord de rachat, proposant de céder les droits cloud des jeux PC et console Activision existants – ainsi que des nouveaux jeux publiés par Activision au cours des 15 prochaines années – à un éditeur de jeux français. Ubisoft Divertissement avant que la vente ne soit finalisée.

« Bien que la CMA ait identifié des inquiétudes résiduelles limitées concernant le nouvel accord, Microsoft a proposé des solutions que la CMA a provisoirement conclues pour résoudre ces problèmes », a déclaré vendredi le régulateur, ajoutant qu’il avait encore « des inquiétudes résiduelles limitées quant à certaines dispositions de la vente ». des droits de streaming cloud d’Activision sur Ubisoft pourraient être contournés, résiliés ou ne pas être appliqués.

Microsoft a proposé des solutions pour garantir que la CMA puisse faire respecter les conditions de la vente des droits d’Activision à Ubisoft, ce qui, selon la CMA, devrait résoudre ces problèmes persistants. Le régulateur britannique mène désormais des consultations jusqu’au 6 octobre sur ces points.

Microsoft et Activision ont tous deux salué cette annonce.

« Nous sommes encouragés par cette évolution positive dans le processus d’examen de la CMA. Nous avons présenté des solutions qui, selon nous, répondent pleinement aux préoccupations restantes de la CMA liées au streaming de jeux dans le cloud, et nous continuerons à travailler pour obtenir l’approbation de clôture avant la date limite du 18 octobre. » » a déclaré Brad Smith, vice-président et président de Microsoft, dans un communiqué envoyé par courrier électronique.

« L’approbation préliminaire de la CMA est une excellente nouvelle pour notre avenir avec Microsoft. Nous sommes heureux que la CMA ait répondu positivement aux solutions proposées par Microsoft, et nous sommes impatients de travailler avec Microsoft pour achever le processus d’examen réglementaire », a déclaré Bobby, PDG d’Activision Blizzard. Kotick a déclaré dans un communiqué.

Au cœur des objections de la CMA se trouvent les inquiétudes concernant l’avantage potentiel de Microsoft sur le marché en plein essor du jeu en nuage, qui devrait permettre aux utilisateurs de diffuser des jeux via des services d’abonnement, un peu comme regarder des émissions sur Netflix. Surtout, le cloud gaming pourrait éliminer le besoin de consoles spécialisées coûteuses, permettant aux joueurs d’accéder aux jeux sur PC, téléphones mobiles et téléviseurs.

La CMA s’est opposée avec la plus grande fermeté à l’acquisition par Microsoft du fabricant de Call of Duty, qui a également suscité des critiques de la part des autorités de l’Union européenne et des régulateurs américains. Les responsables de l’UE ont été les premiers à approuver l’accord en mai, après que Microsoft ait offert des concessions à hauteur de licences libres de droits aux plates-formes de jeux en nuage pour diffuser les jeux Activision achetés par un acheteur. La CMA a refusé des conditions similaires.

La Federal Trade Commission américaine a entre-temps porté devant les tribunaux sa tentative de geler le rachat. Un juge fédéral de San Francisco a rejeté l’injonction en juillet.