Le régulateur britannique des médicaments a déclaré que les vaccins COVID-19 continuent de répondre à des normes de sécurité élevées dans leur premier rapport sur la sécurité des vaccins.

Le régulateur recueille des données auprès de ceux qui ont reçu le vaccin, le Royaume-Uni ayant jusqu’à présent vacciné plus de 10 millions de personnes.

La plupart des effets secondaires signalés sont « légers et de courte durée », a déclaré l’agence, après avoir publié des données provenant de 22 820 rapports d’effets secondaires suspectés de ceux qui ont reçu le vaccin entre le 9 décembre 2020 et le 24 janvier 2021.

Des effets secondaires ont été signalés dans seulement trois doses administrées sur 1000.

« Ceux-ci incluent des bras endoloris et des symptômes bénins de type grippal, qui reflètent une réponse immunitaire normale aux vaccins et sont de courte durée », a déclaré l’agence britannique de réglementation des médicaments et des produits de santé dans un communiqué.

«Les vaccins sont le moyen le plus efficace de se protéger contre le COVID-19, de sauver des vies et de prévenir les complications graves de ce terrible virus», a déclaré le Dr June Raine, directeur général du régulateur.

« Les données que nous avons collectées fournissent une assurance supplémentaire que les vaccins COVID-19 sont sûrs et continuent de répondre aux normes réglementaires rigoureuses requises pour tous les vaccins. Nous restons convaincus que les avantages de ces vaccins l’emportent sur tous les risques. »

Le Royaume-Uni a été le premier pays de l’ouest à autoriser un vaccin contre le coronavirus début décembre et a lancé un programme de vaccination de masse au milieu de la propagation d’une nouvelle variante plus transmissible.