Le régulateur britannique de la santé soutient le vaccin Covid-19 pour les nourrissons à partir de six mois

Le régulateur britannique de la santé a autorisé mardi un vaccin Covid-19 pour les nourrissons dès l’âge de six mois, ouvrant la porte à la vaccination des plus jeunes enfants du pays une fois que le Comité mixte britannique sur la vaccination et l’immunisation (JCVI) est d’accord.

L’Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé (MHRA) a autorisé le vaccin – fabriqué par Pfizer et BioNTech – pour les enfants âgés de six mois à quatre ans, après qu’il a été jugé sûr et efficace sur la base d’un essai clinique en cours impliquant 4 526 participants.

Le déploiement éventuel du vaccin dans ce groupe d’âge dépend d’une recommandation du JCVI, qui conseille les services de santé britanniques sur les vaccins à utiliser dans le cadre du programme national de vaccination.

Le vaccin est conçu pour être utilisé dans ce groupe d’âge – il s’agit d’une version à dose plus faible que celle utilisée chez les enfants âgés de cinq à 11 ans. Il est administré en trois injections dans la partie supérieure du bras, les deux premières doses étant administrées à trois semaines d’intervalle, suivies d’une troisième dose administrée au moins deux mois après la deuxième dose.

Les responsables américains ont déployé cette version du vaccin Pfizer-BioNTech pour le même groupe d’âge plus tôt cette année. Il y a des mois, les régulateurs de l’UE ont également approuvé l’utilisation des vaccins Covid-19 fabriqués par Pfizer-BioNTech et Moderna pour les moins de cinq ans.