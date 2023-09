Le régulateur britannique de la concurrence expose les principes de l’IA | Actualités technologiques

Des lettres d’IA (intelligence artificielle) sont placées sur la carte mère de l’ordinateur dans cette illustration prise le 23 juin 2023. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Le régulateur britannique de la concurrence a proposé lundi des principes pour régir les nouveaux modèles d’intelligence artificielle (IA), notamment la responsabilité, l’accès et la transparence, dans le but de favoriser une croissance compétitive dans cette technologie en évolution rapide.

L’Autorité de la concurrence et des marchés (CMA) a commencé à examiner l’impact des applications d’IA générative telles que ChatGPT en mai pour tenter de garantir que la technologie profite aux entreprises et aux consommateurs.

La directrice générale de la CMA, Sarah Cardell, a déclaré que la technologie avait un réel potentiel pour dynamiser la productivité et faciliter des millions de tâches quotidiennes – mais qu’un avenir positif ne pouvait pas être tenu pour acquis.

« C’est pourquoi nous avons proposé aujourd’hui ces nouveaux principes et lancé un vaste programme d’engagement pour contribuer à garantir que le développement et l’utilisation des modèles de fondation évoluent de manière à promouvoir la concurrence et à protéger les consommateurs », a-t-elle déclaré.

Le Premier ministre Rishi Sunak a présenté le Royaume-Uni comme un leader mondial en matière de réglementation de l’IA et le pays accueillera un sommet sur la sécurité de l’IA en novembre.