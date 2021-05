Le régulateur antitrust allemand ouvre une enquête sur Google sur l’utilisation des données dans le cadre de la répression de Big Tech

L’enquête a été annoncée mardi par le régulateur national allemand de la concurrence, l’Office fédéral des cartels.

Expliquant la décision, Andreas Mundt, le président de l’Office fédéral des cartels (Bundeskartellamt), a déclaré que Google est composé d’un « écosystème qui s’étend sur différents marchés« – du moteur de recherche Google, YouTube, Google Maps, le système d’exploitation Android et le navigateur Chrome – et qu’il est souvent très difficile pour d’autres entreprises de »contester cette position de pouvoir.«

Le régulateur entreprendra également une analyse approfondie des conditions de traitement des données de Google, car la société « bénéficie d’un avantage stratégique», Et une question clé pour le régulateur est«si les consommateurs souhaitant utiliser les services de Google ont un choix suffisant quant à la manière dont Google utilisera leurs données. »

Cette décision fait suite à l’application d’un nouveau règlement donnant à l’organisme plus de pouvoir pour maîtriser les grandes entreprises technologiques. Le 10e amendement à la loi allemande sur la concurrence, entré en vigueur en janvier, comprend une disposition clé qui lui permet d’intervenir «plus tôt et plus efficacement» contre les pratiques des grandes entreprises numériques.

Dans le cadre d’une procédure en deux étapes, l’Office fédéral des cartels peut interdire aux entreprises «Importance primordiale pour la concurrence entre les marchés» de se livrer à des pratiques anticoncurrentielles.

Google « coopérera pleinement avec l’autorité allemande de la concurrence», A déclaré Ralf Bremer, un porte-parole de l’entreprise, selon Reuters. « Les gens choisissent Google parce que c’est utile, non parce qu’ils y sont contraints ou parce qu’ils ne peuvent pas trouver d’alternatives, » il ajouta.

L’autorité de la concurrence a également ouvert une enquête sur le géant de la vente en ligne Amazon au début du mois au sujet de pratiques anticoncurrentielles potentielles. Dans un communiqué à l’époque, Andreas Mundt a déclaré que son bureau examinait si Amazon avait « une position quasi incontestable de puissance économique« Et s’il »opère sur divers marchés. » Une enquête similaire a été lancée contre le géant des réseaux sociaux Facebook en janvier.

