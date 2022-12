Le régulateur américain s’apprête à bloquer le rachat d’Activision Blizzard par Microsoft

La Federal Trade Commission des États-Unis a déclaré jeudi qu’elle intentait une action en justice pour bloquer le rachat prévu par Microsoft de 69 milliards de dollars américains de la société de jeux vidéo Activision Blizzard, affirmant qu’elle pourrait supprimer les concurrents de ses consoles de jeux Xbox et de son activité croissante d’abonnement à des jeux.

La FTC a voté 3 contre 1 pour déposer la plainte après une réunion à huis clos, les trois commissaires démocrates votant pour et le seul républicain votant contre. Un cinquième siège du panel est vacant après le départ d’un autre républicain plus tôt cette année.

La plainte de la FTC pointe vers les précédentes acquisitions de jeux de Microsoft, en particulier du développeur bien connu Bethesda Softworks et de sa société mère ZeniMax, comme exemple de cas où Microsoft a rendu certains titres de jeux populaires exclusifs malgré l’assurance aux régulateurs européens qu’il n’avait aucune intention de le faire.

“Microsoft a déjà montré qu’il peut et va retenir le contenu de ses rivaux de jeu”, a déclaré une déclaration préparée par Holly Vedova, directrice du Bureau de la concurrence de la FTC. “Aujourd’hui, nous cherchons à empêcher Microsoft de prendre le contrôle d’un studio de jeux indépendant de premier plan et de l’utiliser pour nuire à la concurrence sur plusieurs marchés de jeux dynamiques et à croissance rapide.”

Le président de Microsoft, Brad Smith, a suggéré dans un communiqué jeudi que la société est susceptible de contester la décision de la FTC.

“Bien que nous croyions qu’il fallait donner une chance à la paix, nous avons une confiance totale dans notre cas et nous nous félicitons de l’opportunité de présenter notre cas devant un tribunal”, a déclaré Smith.

La contestation de la FTC – qui est déposée devant un tribunal administratif – pourrait être un test pour le mandat du président Joe Biden d’examiner les grandes fusions technologiques.

Microsoft avait intensifié sa défense publique de l’accord ces derniers jours en attendant une décision.

Smith a déclaré que Microsoft s’était engagé à résoudre les problèmes de concurrence et avait proposé des concessions à la FTC plus tôt cette semaine.

“Nous continuons de croire que cet accord élargira la concurrence et créera plus d’opportunités pour les joueurs et les développeurs de jeux”, a déclaré Smith.

Accord annoncé en janvier

Microsoft a annoncé l’accord de fusion en janvier, mais a fait face à des mois de résistance de la part de Sony, qui fabrique la console PlayStation concurrente et a soulevé des inquiétudes auprès des organismes de surveillance antitrust du monde entier concernant la perte d’accès aux franchises de jeux Activision Blizzard populaires telles que Appel du devoir.

Les régulateurs antitrust sous Biden “ont affirmé que pendant des décennies la politique de fusion a été trop faible et ils ont dit à plusieurs reprises:” Nous changeons cela “”, a déclaré William Kovacic, ancien président de la FTC.

L’objectif est de “ne pas autoriser les accords douteux et de ne pas accepter les règlements faibles”, a déclaré Kovacic, qui était un commissaire républicain nommé en 2006 par le président de l’époque, George W. Bush. Mais il a dit qu’essayer de bloquer cette acquisition pourrait déclencher une contestation judiciaire de Microsoft que la société a de bonnes chances de gagner,

“Il est évident que l’entreprise a fait un certain nombre de concessions”, a-t-il déclaré. “Si la FTC refuse les engagements de Microsoft, Microsoft les soulèverait probablement devant les tribunaux et dirait que la FTC est incorrigiblement têtue à ce sujet.”

Microsoft a annoncé sa dernière promesse mercredi, affirmant qu’il ferait Appel du devoir disponible sur les appareils Nintendo pendant 10 ans si son acquisition se concrétise. Il a déclaré avoir tenté d’offrir le même engagement à Sony.

L’accord fait également l’objet d’un examen minutieux dans l’Union européenne et au Royaume-Uni, où les enquêtes ne devraient pas être terminées avant l’année prochaine.

Le PDG d’Activision Blizzard, Bobby Kotick, a déclaré jeudi dans un message aux employés que l’action de la FTC “semble alarmante, je veux donc renforcer ma confiance dans la conclusion de cet accord”.

“L’allégation selon laquelle cet accord est anticoncurrentiel ne correspond pas aux faits, et nous pensons que nous gagnerons ce défi”, a écrit Kotick.

Kotick a déclaré que l’accord serait bon pour les joueurs, les employés, la concurrence et l’industrie.

Nous pensons que ces arguments l’emporteront malgré un environnement réglementaire axé sur l’idéologie et les idées fausses sur l’industrie technologique », a-t-il déclaré.