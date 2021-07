Dans une ordonnance d’urgence entrée en vigueur dimanche, la FAA a interdit aux compagnies aériennes américaines de voler à moins de 26 000 pieds (8 000 km) dans la région d’information de vol de Kaboul, qui couvre en grande partie l’Afghanistan, à moins d’opérer à destination et en provenance de l’aéroport international Hamid Karzai de la capitale.

Les restrictions ont été imposées en raison de la « risque posé par une activité extrémiste/militante » dans le pays, a déclaré le régulateur. Les nouvelles règles ne s’appliquent pas aux avions militaires américains.

Cette décision est intervenue alors que l’on craint de plus en plus que l’Afghanistan ne soit complètement envahi par les talibans et ne plonge dans un nouveau chaos une fois que les derniers soldats américains auront quitté le pays. Les militants ont gagné du terrain ces dernières semaines dans des batailles acharnées avec les forces gouvernementales soutenues par l’Occident.

Bien que les troupes américaines devraient se retirer d’ici le 31 août, le Pentagone a promis de continuer à soutenir le gouvernement afghan après l’expiration du délai.

Les aéronefs sont exposés aux roquettes et même aux tirs d’armes légères lorsqu’ils volent à basse altitude.

Les militants ont ciblé l’aéroport international Hamid Karzai en 2017 et 2018.

En décembre 2020, trois roquettes ont atterri près de l’aéroport, endommageant un avion stationné exploité par Kam Air, la compagnie aérienne nationale afghane, qui était vide au moment de l’attaque.

La présence militaire occidentale n’a pas réussi à apporter la paix et la stabilité, alors que la guerre avec les talibans et d’autres groupes d’insurgés se prolonge depuis près de deux décennies.

