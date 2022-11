Le régulateur américain prend une décision historique sur la viande cultivée en laboratoire

Un produit de «poulet cultivé» a été déclaré sûr à manger, bien que l’approbation de la vente soit en attente

La Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a approuvé un produit carné cultivé en laboratoire comme étant sans danger pour la consommation humaine, ce qui en fait le premier à recevoir un feu vert préliminaire du régulateur.

Dans un communiqué publié mercredi, la FDA a expliqué qu’elle n’avait trouvé aucun problème de sécurité avec le processus de fabrication du fabricant Upside Foods, tout en soulignant que cela ne signifiait pas que “poulet cultivé« Le produit pourrait être vendu sur le marché libre pour le moment.

Le produit sans nom, fabriqué par Upside Foods, utilise “technologie de culture de cellules animales permettant de prélever des cellules vivantes sur des poulets et de les faire croître dans un environnement contrôlé pour fabriquer des aliments à base de cellules animales cultivées“, a révélé la FDA. Le produit fini est décrit dans une autre note comme “un tissu cohérent de cellules de poulet (Gallus gallus), similaire en composition et en caractéristiques nutritionnelles aux produits de volaille conventionnels.”

Alors que le produit final est censé ressembler au poulet, ses matériaux d’origine peuvent inclure “des matières d’origine bovine ou porcine… en plus des milieux de culture cellulaire, des composants des milieux, et des antibiotiques et antimycosiques“, selon la documentation de la FDA. Upside Foods affirme que ses matières bovines proviennent de troupeaux exempts de maladies ou à risque négligeable et que ses composants porcins sont testés pour “virus porcins qui pourraient survivre dans les cellules humaines.”

L’entreprise reconnaît le potentiel “effets non intentionnels du génie génétique», ainsi qu’une éventuelle contamination par des micro-organismes ou des virus zoonotiques en tant que dangers potentiels inhérents au processus de fabrication, mais rassure la FDA qu’elle a mis en place des procédures pour les tester. Le poulet d’Upside, prétend-il, est “aussi sûr que la viande de volaille conventionnelle provenant d’une carcasse de poulet.”

Alors que la viande de poulet cultivée en laboratoire doit être approuvée par le département américain de l’agriculture et du service de sécurité et d’inspection des aliments avant de pouvoir être vendue sur le marché américain, la PDG Uma Valeti a salué l’annonce de la FDA comme une victoire, publiant une déclaration l’appelant “un tournant dans l’histoire de l’alimentation.”

Fondée sous le nom de Memphis Meats en 2015, la société a attiré un financement prodigieux de milliardaires comme le fondateur de Microsoft Bill Gates et le fondateur de Virgin Richard Branson, ainsi que Kimbal Musk, frère de l’homme le plus riche du monde Elon Musk. Il a été rebaptisé Upside l’année dernière.

La société a ouvert son usine de production californienne en 2021, déclarant aux médias que l’usine serait capable de produire 50 000 livres de son poulet cultivé chaque année une fois qu’elle aura reçu l’approbation réglementaire. Upside espère finalement fabriquer 400 000 livres de poulet chaque année, selon la directrice de l’exploitation Amy Chen.