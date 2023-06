Le régulateur américain exigera une barrière de cockpit secondaire sur les avions commerciaux

Les responsables américains ont déclaré mercredi qu’ils exigeraient que les nouveaux avions des compagnies aériennes aient une deuxième barrière pour empêcher les passagers de pénétrer dans le cockpit lorsque la porte principale est ouverte.

La règle de la Federal Aviation Administration s’appliquera aux avions commerciaux fabriqués après la mi-2025.

La règle affectera les compagnies aériennes qui exploitent des vols réguliers, mais pas les opérateurs charter.

Les responsables ont qualifié la règle d’étape importante pour donner plus de protection aux pilotes.

« Aucun pilote ne devrait avoir à s’inquiéter d’une intrusion dans le poste de pilotage », a déclaré David Boulter, administrateur associé par intérim de la FAA pour la sécurité.

Après le détournement de quatre avions américains le 11 septembre 2001, la FAA a adopté des normes de sécurité du poste de pilotage pour les rendre résistants à l’intrusion forcée et à l’entrée non autorisée.

Le Congrès a ordonné à la FAA en 2018 d’exiger des barrières secondaires aux cockpits, mais l’agence n’a émis de proposition qu’en août dernier, après avoir reçu des recommandations de constructeurs d’avions et de groupes de pilotes.

L’Air Line Pilots Association, qui représente plus de 74 000 pilotes de 40 compagnies aériennes américaines et canadiennes, y compris les pilotes d’Air Canada à la suite d’une fusion syndicale annoncée le mois dernier – a partagé une déclaration en réponse à une question de CBC News félicitant la FAA « d’avoir décidé de mettre en œuvre cette mesure de sauvetage après des années de retard inutile ».

La modernisation des avions plus anciens n’est pas obligatoire

Le cockpit est plus vulnérable aux attaquants lorsque la porte est ouverte pour permettre aux pilotes de faire une pause aux toilettes ou de prendre leurs repas.

Une barrière secondaire est destinée « à ralentir une telle attaque suffisamment longtemps pour qu’une porte ouverte du poste de pilotage puisse être fermée et verrouillée avant qu’un attaquant puisse atteindre le poste de pilotage », a déclaré la FAA dans la règle publiée dans le Federal Register.

La FAA a estimé que chaque barrière secondaire coûtera 35 000 $US à acheter et à installer.

« Chaque jour, les pilotes et les équipages transportent des millions d’Américains en toute sécurité – et aujourd’hui, nous franchissons une autre étape importante pour nous assurer qu’ils bénéficient des protections physiques qu’ils méritent », a déclaré le secrétaire américain aux Transports, Pete Buttigieg.

Aucune disposition n’oblige les compagnies aériennes à moderniser les avions actuels.

Les syndicats de pilotes ont demandé à la FAA d’étendre l’exigence de barrières secondaires à tous les avions des compagnies aériennes, y compris les plus anciens. Ils ont dit que couvrir uniquement les nouveaux avions créerait une faille de sécurité connue.

Cependant, le groupe commercial de l’industrie Airlines for America et United Airlines ont fait valoir que les mesures de sécurité actuelles sont efficaces. Ils ont demandé que des barrières secondaires ne soient requises que sur les futurs types d’avions, ce qui signifie que les nouvelles copies d’avions approuvés par la FAA, tels que les Boeing 737 Max et les Airbus A320, n’auraient pas besoin de barrières secondaires, même si elles étaient construites après la mi-2025.

La FAA a déclaré que le Congrès était clair sur le fait que l’exigence devrait s’appliquer à tous les nouveaux avions.

Des groupes de pilotes ont également demandé que la règle entre en vigueur dans un an, tandis que l’industrie aérienne, Boeing et Airbus ont demandé trois ans pour se conformer. La FAA a déclaré que deux ans étaient suffisants – les constructeurs d’avions ont eu moins de temps pour renforcer les portes du poste de pilotage après les attentats terroristes de septembre 2001.

La FAA a déclaré que Delta Air Lines et United ont volontairement ajouté des barrières secondaires à certains de leurs avions.