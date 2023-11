Le régulateur américain du crédit à la consommation veut étendre sa surveillance aux Big Tech

Le principal régulateur américain du crédit à la consommation cherche à obtenir de nouveaux pouvoirs pour superviser les entreprises technologiques qui proposent des portefeuilles numériques et des applications de paiement, ce qui renforcerait la surveillance des entreprises telles que Google et Apple.

La proposition publiée mardi par le Bureau de protection financière des consommateurs soumettrait les entreprises non bancaires qui proposent des paiements numériques à un système de réglementation similaire à celui des banques ou des coopératives de crédit.

Il vise à garantir que les lois américaines sur la protection des consommateurs soient appliquées à un secteur en plein essor utilisé par des millions de consommateurs pour transférer des fonds et effectuer des transactions de paiement de détail.

La nouvelle règle soumettrait les plus grands acteurs du secteur – ceux qui facilitent plus de 5 millions de transactions de consommateurs par an – à une surveillance régulière par les examinateurs de l’agence, selon un responsable du CFPB. Le régulateur a estimé que cela permettrait de capturer environ 17 sociétés représentant 88 pour cent des parts de marché.

Cela s’appliquerait aux plates-formes peer-to-peer telles que Venmo et Cash App, a déclaré le responsable, ainsi qu’aux portefeuilles de crypto-monnaie.

La proposition souligne un changement majeur dans la manière dont les services bancaires sont fournis aux États-Unis, avec de plus en plus de consommateurs reliant leurs comptes bancaires aux portefeuilles numériques d’entreprises telles qu’Apple et Google.

« Les systèmes de paiement sont une infrastructure essentielle pour notre économie. Ces activités étaient menées presque exclusivement par des banques supervisées », a déclaré Rohit Chopra, directeur du CFPB, dans un communiqué. “La règle actuelle réprimerait une voie d’arbitrage réglementaire en garantissant que les grandes entreprises technologiques et autres sociétés de paiement non bancaires soient soumises à une surveillance appropriée.”

Le CFPB peut déjà engager des mesures coercitives contre les grandes entreprises technologiques et d’autres sociétés non bancaires pour des questions financières liées aux consommateurs. Mais l’agence propose désormais de permettre à ses examinateurs d’examiner ces entreprises de plus près. La proposition sera soumise aux commentaires du public avant sa mise en œuvre finale.

Le CFPB a déclaré que le fait que les grandes entreprises non bancaires « respectent les mêmes règles que les banques et les coopératives de crédit » contribuerait à « promouvoir une concurrence équitable » entre les institutions de dépôt et les institutions non dépositaires – un thème important pour Chopra, qui a plaidé en faveur de politiques antitrust plus strictes en 2017. son ancien rôle à la Federal Trade Commission des États-Unis.

Selon l’agence, la part des applications numériques dans les paiements de commerce électronique a augmenté pour égaler, et dans certains cas dépasser, celle des outils de paiement traditionnels tels que les cartes de crédit et de débit.

Chopra a mis en garde à plusieurs reprises contre l’augmentation des paiements des Big Tech. Dans un discours prononcé le mois dernier, il a déclaré craindre que les États-Unis « ne se dirigent vers une structure de marché consolidée, comme celle qui a émergé en Chine, qui brouille les frontières entre les paiements et le commerce et crée des incitations à une surveillance excessive, voire à une censure financière ». .

Sa position stricte en matière de réglementation a ébranlé les milieux d’affaires américains, qui ont affirmé qu’il outrepassait l’autorité du CFPB. L’agence a déclaré qu’elle ne faisait qu’appliquer la loi.

En 2021, le CFPB a demandé aux grands groupes technologiques de fournir des informations sur leurs systèmes de paiement, y compris la collecte de données, le choix des utilisateurs et d’autres protections des consommateurs.

L’organisme de surveillance des consommateurs cherche à étendre son autorité alors même que les agences fédérales font face aux retombées d’un arrêt de la Cour suprême des États-Unis qui a soulevé des questions sur leurs pouvoirs de réglementation.

Reportage supplémentaire de Josh Franklin à New York