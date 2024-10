Le régulateur américain des médias commente la demande de Trump sur CBS — RT World News

L’appel au retrait de la licence du réseau est une menace à la liberté d’expression, a déclaré le chef de la FCC

Les critiques du candidat républicain à la présidentielle Donald Trump sur la façon dont CBS a édité son interview avec sa rivale démocrate Kamala Harris constituent une menace pour la liberté d’expression et la démocratie, a déclaré le chef de la Commission fédérale des communications (FCC) des États-Unis.

Trump avait accusé CBS d’avoir perpétré « La plus grande fraude de l’histoire de la radiodiffusion » en réorganisant l’interview de Harris dans « 60 Minutes », diffusée plus tôt cette semaine, pour la rendre plus cohérente. Il a demandé que le réseau perde sa licence.

« Même si les attaques répétées contre les stations de radiodiffusion par l’ancien président sont désormais familières, ces menaces contre la liberté d’expression sont sérieuses et ne doivent pas être ignorées. » La présidente de la FCC, Jessica Rosenworcel, une démocrate, a déclaré jeudi dans un communiqué. « La FCC ne révoque pas et ne révoquera pas les licences des stations de radiodiffusion simplement parce qu’un candidat politique n’est pas d’accord ou n’aime pas le contenu ou la couverture médiatique. »

Selon Rosenworcel, « Le Premier Amendement est la pierre angulaire de notre démocratie. » Cet article particulier de la Constitution américaine interdit au gouvernement de porter atteinte à la liberté d’expression, de presse, de réunion ou de religion.

Harris a enregistré l’interview « 60 Minutes » dans le cadre d’une campagne médiatique, derrière Trump dans de nombreux sondages à l’approche des élections du 5 novembre. Un aperçu de l’interview, diffusé dimanche, la montrait donnant une réponse confuse et alambiquée à une question sur Israël. L’émission complète, cependant, contenait une réponse complètement différente – laissant les téléspectateurs perplexes quant à ce que Harris a réellement dit et quand.















Trump a répondu avec plusieurs messages sur sa plateforme Truth Social, accusant CBS d’avoir « tranchés et coupés en dés » « Harris » « pratiquement incohérent » des réponses pour lui donner une belle image, dans ce qu’il appelle une tache sur la réputation de « 60 Minutes » et de la chaîne.

« C’est la définition même des FAKE NEWS ! Le public a droit à des EXCUSES MAJEURES ET IMMÉDIATES ! il a posté jeudi.

L’ancien et futur président américain a suggéré que les autres réseaux de diffusion n’étaient pas meilleurs et devraient également se voir retirer leurs licences.

La déclaration de Rosenworcel intervient au milieu d’une campagne généralisée des démocrates visant à censurer les médias sociaux au nom de la lutte contre la corruption. « désinformation » à « protégez notre démocratie. »

Pendant ce temps, la FCC a voté selon les lignes de parti pour accélérer l’achat de plus de 200 stations de radio dans plus de 40 marchés à travers les États-Unis par un groupe soutenu par le méga-donateur démocrate George Soros. Le commissaire républicain Brendan Carr a annoncé la décision « sans précédent » et a déclaré qu’il ne suivait pas les exigences et les procédures codifiées dans la loi fédérale.