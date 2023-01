Le régulateur américain accélère le médicament contre la démence

La FDA a approuvé le lecanemab pour la maladie d’Alzheimer malgré des effets secondaires alarmants

La Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a accéléré vendredi l’approbation du lecanemab, un médicament pour traiter les premiers stades de la maladie d’Alzheimer. Fabriqué par le fabricant de médicaments japonais Eisai et Biogen et commercialisé sous le nom de Leqembi, le médicament retarderait le déclin cognitif causé par la maladie, bien que des essais aient montré des effets secondaires alarmants.

Alors qu’un essai clinique sur l’efficacité du lecanemab au début de la maladie d’Alzheimer publié en novembre a révélé qu’il ralentissait mieux le déclin cognitif et fonctionnel qu’un placebo, les chercheurs ont noté qu’il était “associé à des événements indésirables” et recommandé “procès plus longs” pour “déterminer l’efficacité et la sécurité du lecanemab dans la maladie d’Alzheimer précoce” – un appel à la prudence inhabituel dans une étude cofinancée par les fabricants du médicament.

Selon l’étude du New England Journal of Medicine, environ 17 % de ceux qui ont pris du lecanemab ont présenté une hémorragie cérébrale au cours des essais, tandis que près de 13 % ont souffert d’un gonflement ou d’un épanchement cérébral, contre respectivement 9 % et 2 % dans le groupe placebo. Environ 7% des participants à l’essai ont arrêté de prendre le médicament en raison des effets secondaires.

Le prix élevé du Lecanemab – 26 500 $ pour un traitement d’un an – a également suscité des inquiétudes. L’Institute for Clinical and Economic Review a suggéré 20 600 $ comme prix plafond, arguant qu’un taux rentable pourrait être aussi bas que 8 500 $. La société a suggéré qu’elle pourrait réduire la fréquence de dosage pour réduire les coûts.

Biogen n’est pas étranger à la controverse sur ses médicaments contre la maladie d’Alzheimer. En 2021, plusieurs membres du conseil d’administration de la FDA ont démissionné en raison de préoccupations selon lesquelles Aduhelm, que la société avait développé comme le premier médicament conçu pour cibler l’accumulation de plaque alors considérée comme la cause sous-jacente de la maladie d’Alzheimer, n’avait pas démontré une efficacité suffisante dans le traitement de la démence modérée à sévère. Bien qu’aucun membre du comité consultatif chargé d’examiner le médicament n’ait soutenu son approbation, la FDA l’a fait quand même, malgré les effets secondaires et le prix annuel de 56 000 $.

Une enquête du Congrès qui s’est terminée la semaine dernière a révélé que le processus d’approbation “en proie à des irrégularités” notant que la FDA avait “collaboré de manière inappropriée” avec l’entreprise qu’il était censé réglementer.

L’année dernière, il est apparu que certaines parties de la recherche qui ont établi le modèle actuel de maladie d’Alzheimer basé sur les plaques étaient peut-être frauduleuses, suggérant que les plaques amyloïdes trouvées chez les patients pourraient être un symptôme plutôt que la cause de la maladie.