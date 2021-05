Le régulateur allemand ordonne à Facebook de cesser de collecter les données des utilisateurs allemands de WhatsApp

Les nouvelles sur les changements de politique controversés de Whatsapp concernant la collecte de données impliquant Facebook font sensation depuis que WhatsApp a tenté de donner aux utilisateurs un ultimatum concernant la collecte de données. Dans les dernières nouvelles, WhatsApp retiendra lentement les fonctionnalités de l’application jusqu’à ce que les utilisateurs acceptent les nouvelles conditions. Dans le dernier développement, Facebook fait face à un examen minutieux de la part des régulateurs allemands.

Dans une nouvelle version rédigée par Johannes Caspar, le commissaire de Hambourg pour la protection des données et la liberté de l’information en Allemagne décrit les problèmes rencontrés avec la politique de confidentialité mise à jour de WhatsApp. Caspar affirme que les problèmes ne sont pas légaux conformément à la réglementation GDPR qui a été mise en place pour toutes les entreprises détenant des données sur les clients, les utilisateurs ou les employés. Ce qui suit est un extrait du communiqué, traduit automatiquement de l’allemand:

Les dispositions relatives au transfert de données sont dispersées à différents niveaux de la déclaration de protection des données, elles ne sont pas claires et difficiles à distinguer entre leurs versions européenne et internationale. De plus, leur contenu est trompeur et il existe des contradictions considérables. Même après une analyse plus détaillée, on ne peut pas voir quelles conséquences le consentement a pour les utilisateurs. En outre, le consentement n’est pas donné volontairement, car WhatsApp exige le consentement aux nouvelles dispositions comme condition pour l’utilisation continue des fonctionnalités du service.