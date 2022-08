Le regretté prince Philip aurait été fier de Lady Louise Windsor pour avoir pris un emploi d’été

Royal enraciné

On pourrait imaginer que la VIE en tant que membre de la famille royale de 18 ans implique principalement des fêtes fastueuses et un peu de vague.

Pas tellement d’ensachage de plantes en pot pour les clients de la jardinerie.

Lady Louise Windsor a un emploi d’été payé 6,83 £ de l’heure 1 crédit

Alors, quel plaisir de trouver la petite-fille de la reine, Lady Louise Windsor, prendre un emploi d’été.

Peut-être ne devrions-nous pas être si surpris, étant donné que ses parents, le prince Edward et la comtesse de Wessex, sont parmi les membres de la famille royale les plus travailleurs et les plus discrets.

Ajouter des doigts verts à son sang bleu devrait également impressionner son oncle le prince Charles, lui-même un fervent admirateur – sans parler de communicant occasionnel avec – le monde végétal.

Une greffe honnête sur ou près du salaire minimum de 6,83 £ de l’heure aura inculqué à Lady Louise des valeurs utiles et une appréciation de la valeur de l’argent, comme c’est le cas pour de nombreux adolescents moins fortunés.

Nous pensons que son défunt grand-père, le prince Philip, dont elle était particulièrement proche, serait très fier.

Les pubs en péril

IL EST facile de supposer que nos grands boozers britanniques dureront toujours.

Mais l’industrie des pubs chancelle comme un parieur aux dernières commandes après trop de portions de Lockdown, suivies d’un chasseur du coût de la vie.

Les pubs sont en difficulté à cause de la crise du coût de la vie Crédit : Alamy

La flambée des factures d’énergie qui tourmente les ménages martèle également les pubs, tout comme les coûts d’approvisionnement, conduisant à la perspective induisant une gorgée d’une pinte de 14 £ d’ici 2025.

Comme le souligne le fondateur de Wetherspoons, Tim Martin, sur cette page, les problèmes des pubs s’accumulaient bien avant Covid.

Nous sympathisons avec sa frustration que les distinctions fiscales obsolètes sur les ventes de produits alimentaires handicapent effectivement la capacité des pubs à concurrencer les supermarchés.

Notre nombre de pubs a diminué de 15 % au cours des dix dernières années seulement.

Si nous ne voulons pas que les buveurs locaux occupés soient quelque chose que nous ne voyons que sur Corrie et EastEnders, les propriétaires ont besoin de soutien.

AZ du succès

APRÈS deux ans de perturbations pandémiques, il était réconfortant de voir autant d’élèves célébrer les meilleurs niveaux hier, avec des résultats toujours largement en avance sur ceux de 2019.

Oui, ils sont en baisse par rapport à l’année dernière mais amorcer le retour aux niveaux de rigueur d’avant Covid a toujours été une nécessité.

C’était encourageant de voir autant d’élèves célébrer les meilleures notes du niveau A Crédit : Getty Images – Getty

C’est peu réconfortant pour ceux qui sont désormais confrontés à des manquements à l’université en raison d’un blocage des candidatures – mais avec de la résilience et de l’adaptabilité, ils peuvent transformer un revers en opportunité.

Les cours professionnels ou les apprentissages peuvent offrir des compétences plus demandées avec de meilleurs revenus, tandis que les offres d’emploi ne manquent pas pour combler les adolescents.

Nous félicitons les nombreux élèves dont les rêves se sont réalisés hier, mais toute personne déçue devrait se diriger vers Sun Employment, pour en savoir plus sur certaines superstars des affaires qui n'avaient pas besoin de notes A pour obtenir la note.