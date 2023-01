Le regretté musicien David Crosby est apparu au théâtre Arcada à St. Charles en 2019 – Shaw Local

Note de l’éditeur : Cette histoire a été initialement publiée en mai 2019, avant l’apparition de David Crosby au théâtre Arcada au centre-ville de St. Charles. La légende de la musique est décédée le jeudi 19 janvier 2023 à l’âge de 81 ans.

ST. CHARLES – L’homme derrière des chansons emblématiques telles que “Deja Vu” et “Eight Miles High” continue d’être une force créative. David Crosby interprétera de nombreuses chansons de son illustre carrière lorsqu’il montera sur scène à 19 h 30 le 13 mai au théâtre Arcada au centre-ville de St. Charles.

Le rejoindra le Sky Trails Band, qui comprend son fils, James Raymond, aux claviers, Mai Leisz à la basse, Steve DiStanislao à la batterie, Jeff Pevar à la guitare et Michelle Willis aux claviers et au chant.

Le journaliste du Kane County Chronicle, Eric Schelkopf, a parlé à Crosby de l’émission à venir. L’interview a été modifiée pour la longueur et le style.

Eric Schelkopf : Votre prochain spectacle à l’Arcada Theatre couvrira-t-il toute votre carrière musicale ?

David Crosby : C’est difficile, parce que j’ai fait quatre disques ces quatre dernières années, et j’aimerais tout jouer sur chacun d’eux. Nous avons aussi de nouveaux morceaux, de très bons.

Schelkopf : Y a-t-il des chansons que vous aimez particulièrement jouer et pourquoi ?

Croby : Nous faisons la chanson “Woodstock” de Joni Mitchell. Nous en avons une version différente.

Nous en avons une version que nous aimons beaucoup, c’est une harmonie à quatre voix. J’aime beaucoup “Guinnevere”, quand même. J’aime beaucoup “Wooden Ships”. Nous avons un bon arrangement à cet égard. Il y a un tas de très bonnes choses. Et les nouveautés sont parmi les meilleures.

Schelkopf : Vous avez mentionné que vous avez été assez prolifique ces derniers temps, sortant un nouvel album chaque année. Est-ce simplement parce que vous avez maintenant toutes ces idées que vous voulez coucher sur papier ?

Croby : Oui. Et aussi, c’est vraiment logique, parce qu’ils ne nous paient plus vraiment pour les disques. Le streaming vient de changer le [expletive] hors de nous.

Ils vous laissent travailler pendant environ quatre semaines, puis ils vous paient cinq cents. Il n’y a donc aucune raison de le faire, mais j’en suis en partie à un cinquième album. Nous continuons à composer ces chansons et nous aimons les chansons et j’aime les enregistrer.

Schelkopf : Je sais que vous serez soutenu par votre Sky Trails Band au spectacle Arcada Theatre qui comprend votre fils, James Raymond, aux claviers. Bien sûr, il a produit votre album de 2017, “Sky Trails”. Comment est-ce de travailler avec votre fils ?

Croby : C’était fantastique. C’est un meilleur musicien que moi. Nous travaillons ensemble depuis maintenant 20 ans. C’est mon meilleur partenaire d’écriture et aussi l’un de mes meilleurs amis.

Schelkopf : Lorsque vous avez retrouvé votre fils, avez-vous été surpris qu’il soit devenu musicien ?

Croby : Oui, surpris et ravi.

Schelkopf : Pensez-vous que vos gènes lui ont été transmis ?

Croby : Absolument. Pas de question. C’est génétique. Il n’en est pas question.

Schelkopf : Je sais qu’il a produit au moins deux de vos disques.

Croby : Oui. Il va être l’un des meilleurs producteurs de ma vie. Tant que je vivrai, je ferai de la musique avec ce type.

Schelkopf : Qu’est-ce qui fait de lui un bon producteur ?

Croby : Sens de la chanson, en premier lieu. Il comprend ce qu’est une bonne chanson. C’est un très bon écrivain lui-même. Et il a un très bon sens de la façon de servir une chanson.

Schelkopf : Vous avez fait l’objet de beaucoup d’attention cette année. Le documentaire “David Crosby : Souvenez-vous de mon nom” première en janvier au Sundance Film Festival. Êtes-vous satisfait de la tournure que prend le documentaire ? Que vouliez-vous transmettre dans le documentaire ?

Croby : Quand ils font des documentaires ces jours-ci, ils sont généralement superficiels. Ils sont généralement à peu près aussi profonds qu’un bain d’oiseaux.

Ils ne vous disent rien sur qui est la personne. Ce que je veux savoir, c’est à quoi pensent-ils ? Que ressentent-ils ? Qu’est-ce qui compte pour eux ?

Je veux savoir ce qu’est l’intérieur de la personne, ce qui l’intéresse. Nous en avons parlé et aucun de nous ne voulait faire un travail de surface comme ça. Nous voulions faire quelque chose de beaucoup plus honnête, même si c’était graveleux et même si c’était douloureux.

Et nous l’avons fait. Il m’a posé les questions les plus difficiles qu’on ne m’ait jamais posées. C’est donc un documentaire très honnête.

Schelkopf : De quelles choses avez-vous parlé ?

Croby : Le plus difficile était de parler des gens que j’ai blessés. J’ai définitivement vécu une vie mouvementée.

Parler d’endroits où la vie m’a fait mal était assez difficile. Mais le fait est que si vous essayez de saisir une image d’un être humain, vous ne voulez pas simplement regarder ses points forts. Il faut regarder l’ensemble. C’est donc ce que nous avons fait, et j’en suis fier car c’est un documentaire très honnête.

Schelkopf: Et je suppose que certains des documentaires traitent de Crosby, Stills, Nash et Young. Je comprends que vous aimeriez que Crosby, Stills, Nash et Young se réunissent. Pensez-vous qu’il y a de bonnes chances que cela se produise un jour ?

Croby : Non, vraiment pas. Ce que j’ai dit, c’est que je ne leur en veux pas.

Nous avons tous fait beaucoup d’erreurs et nous étions tous horribles les uns envers les autres à un moment ou à un autre. J’ai avancé dans ma vie et je fais de mon mieux pour faire la meilleure musique possible.

S’ils le voulaient, j’essaierais probablement de faire CSNY parce qu’il y a de l’excitation à jouer avec Neil. Il essaie toujours de repousser les limites et j’aime ça. Mais je ne pense pas que ce soit possible, encore moins probable.

Schelkopf : Qu’est-ce que cela signifie pour vous d’être intronisé deux fois au Rock and Roll Hall of Fame, une fois pour The Byrds et ensuite aussi pour CSN ?

Croby : Je suppose que c’est un honneur. Je ne prends pas vraiment ces choses trop au sérieux.

Je pense que le Rock and Roll Hall of Fame devrait également introniser CSNY, car c’est un groupe totalement séparé. Et j’aimerais aussi être présent trois fois, simplement parce que cela [tick] au large d’Eric Clapton.

Ce ne serait pas [tick] lui, il s’en ficherait du tout.

Schelkopf : Vous avez dit un jour : ‘Mes chansons sortent de ma vie, ou d’où qu’elles viennent, de manière spontanée et non planifiée et complètement selon un calendrier qui leur est propre.’ Comment trouves-tu des idées de chansons ?

Croby : J’y travaille. Je ne le prends pas pour acquis.

J’y travaille tous les jours, tous les jours je prends une guitare. La nuit, je fais un feu après le dîner et puis je fume un joint et puis je rigole avec la guitare.

C’est un peu comme dire : ‘Bonjour, muse, es-tu là-bas ? Entrez. Bonjour.

Si des mots viennent, je les écris toujours tout de suite. J’ai appris cela de Joni Mitchell. Elle m’a appris ça. Elle a dit que si je ne l’écrivais pas, cela ne s’était pas produit. Cela a vraiment sonné une cloche dans ma tête.

Alors j’écris tout le temps. Si j’obtiens trois mots d’affilée, je les écrirai. Et ce qui se passe, c’est que vous voyez cela plus tard et cela déclenche plus. Alors je travaille à l’écriture.

C’est mon travail. Je l’aime beaucoup. Je le fais tous les jours.