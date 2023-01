Le regretté Joshua Kimmich Stunner sauve un point pour le Bayern Munich contre Cologne

Un égaliseur à la 90e minute du milieu de terrain du Bayern Munich Joshua Kimmich a sauvé son équipe d’une deuxième défaite de la saison, alors qu’ils faisaient match nul 1-1 à domicile contre un Cologne obstiné mardi.

Cologne, qui a marqué sept buts contre Brême samedi, a repris là où il s’était arrêté, faisant pression sur le Bayern et remportant un corner après seulement trois minutes.

Le défenseur de Cologne Julian Chabot a gardé le ballon en l’air depuis le corner, trouvant superbement un Ellyes Skhiri non marqué au second poteau pour que l’international tunisien puisse tirer à bout portant.

Les visiteurs ont presque doublé leur avance après 29 minutes, mais le gardien du Bayern Yann Sommer a réussi un brillant double arrêt, écartant Skhiri et Denis Huseinbasic.

Cologne a gardé vague après vague d’attaques du Bayern à distance et semblait prête pour sa première victoire au Bayern depuis 2009, mais le milieu de terrain Kimmich a marqué un point pour les hôtes à la dernière minute du temps réglementaire.

Un manager rayonnant de Cologne, Steffen Baumgart, a déclaré qu’il était “un peu ennuyé” par l’égalisation tardive mais qu’il était “complètement satisfait de la performance que nous avons montrée. Nous avons montré à une très bonne équipe une très bonne performance”.

L’entraîneur du Bayern, Julian Nagelsmann, a déclaré que son équipe “avait joué un très bon match en seconde période”, mais deux nuls en deux matches en 2023 “c’est trop peu pour ce que nous visons”.

“Malheureusement, ce n’était pas suffisant à la fin.”

Kimmich a tenté de détourner l’attention de l’entraîneur Nagelsmann, déclarant à la télévision allemande “ce n’est pas une question de tactique, il s’agit d’être prêt”.

“C’est quelque chose que nous devons changer rapidement”

Le deuxième match nul 1-1 consécutif du Bayern signifie que n’importe lequel de l’Union Berlin, de l’Eintracht Francfort ou de Fribourg pourrait réduire l’avance du Bavarois au sommet à trois points lorsqu’il jouera mercredi.

Ailleurs, Wolfsburg a poursuivi sa forme récente éblouissante, battant le malheureux Hertha Berlin 5-0, quelques jours seulement après avoir battu Fribourg à six.

Le milieu de terrain suédois Mattias Svanberg a volé sur un coup franc après seulement quatre minutes et le capitaine Max Arnold a marqué le deuxième but de son équipe après 30 minutes après une main flagrante de Dodi Lukebakio du Hertha.

Jonas Wind a courbé dans un troisième à peine trois minutes plus tard, son troisième but en quatre jours. Ridle Baku et Omar Marmoush ont marqué en seconde période pour faire six victoires consécutives pour les Wolves.

Hertha est avant-dernier et a perdu ses six derniers matches de championnat avant Berlin samedi contre Union, qui occupe la quatrième place avec un match en moins sur le leader Bayern.

Andre Kramaric de Hoffenheim a marqué un superbe but à longue portée à la quatrième minute du temps additionnel pour aider son équipe à un match nul 2-2 à domicile contre un Stuttgart à dix.

Kramaric avait donné l’avantage à Hoffenheim, avant que des buts de Serhou Guirassy et Wataru Endo ne semblent mettre Stuttgart sur la bonne voie pour trois précieux points.

Olmo exceptionnel

Au début du match de mardi, le milieu de terrain du RB Leipzig, Dani Olmo, a marqué un but et en a aidé trois autres alors que le RB Leipzig est passé à la deuxième place avec une raclée 6-1 de Schalke en difficulté.

L’attaquant portugais Andre Silva a marqué un doublé en première mi-temps de part et d’autre d’une frappe de Benjamin Henrichs tandis que l’ancien attaquant de Chelsea Timo Werner a marqué à son retour dans le onze de départ.

Schalke, qui a été hué hors du terrain à la mi-temps, a montré plus de combat au début de la deuxième strophe, le milieu de terrain japonais Kozuki marquant son premier but lors de sa deuxième apparition pour le club à la 56e minute.

Olmo a ensuite marqué son propre but, dérivant dans un tir enroulé de l’extérieur de la surface qui flottait au bout des doigts du gardien Alexander Schwolow.

L’attaquant danois Yussuf Poulsen a ajouté un sixième à la dernière minute du temps réglementaire pour sceller la plus grande victoire des visiteurs en championnat de la saison.

L’entraîneur de Schalke, Thomas Reis, s’est excusé “auprès du public” après la représentation, affirmant que toute équipe qui a produit une telle performance “n’a rien à faire en Bundesliga”.

Leipzig est invaincu en 15 matches toutes compétitions confondues depuis septembre 2022, après en avoir remporté 12 et en avoir fait trois nuls.

La défaite laisse Schalke bloqué à la dernière place, à six points de la sécurité, après avoir joué un match de plus que ses probables rivaux de relégation.

