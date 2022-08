Le regretté acteur Sidharth Shukla et les fans de Shehnaaz Gill célèbrent le jour de SidNaaz alors qu’ils se souviennent d’un an de photos de Lonavala [VIEW TWEETS]

Les jodi les plus préférés de Bigg Boss 13, Sidharth Shukla et Shehnaaz Gill, ont conquis les cœurs avec leur chimie amoureuse. Ils étaient l’un des jodi les plus mignons qui a fait tomber les fans amoureux d’eux. C’était sûrement un régal de regarder Sidharth et Shehnaaz ensemble et les fans de #SidNaaz étaient en admiration devant eux. Après Bigg Boss 13, Sidharth et Shehnaaz ont été présentés dans de nombreux vidéoclips, ont assisté à des émissions de téléréalité en tant qu’invités et bien plus encore. Leur lien se renforçait chaque jour qui passait. Sidharth est décédé le 2 septembre 2021 et sa disparition soudaine a laissé tout le monde sous le choc. Shehnaaz a été brisée et voir son état a laissé les fans en larmes.

Quelques jours seulement avant la disparition de Sidharth, l’acteur a été aperçu avec Shehnaaz à Lonavala, où sa famille était également présente. Les deux ont été vus en train de se jumeler dans des tenues roses et étaient ravissants. Sur les photos, Shehnaaz et Sidharth ont été vus en train de siroter et de savourer un café. Des photos et des vidéos d’eux s’amusant à Lonavala sont devenues virales et les fans sont devenus gaga de leur gentillesse. Il y avait des rapports que Shehnaaz et Sidharth avaient leur cérémonie roka à Lonavala. Eh bien, cela fait un an que les deux ont été vus à Lonavala. Shehnaaz et Sidharth ont tendance sur le Nouvelles du divertissement.

Les fans ont parcouru le chemin de la mémoire et se sont souvenus du moment où les deux ont été repérés à Lonavala. Les fans de SidNaaz ont célébré cette journée et ont inondé les réseaux sociaux de leurs photos. « SidNaaz au Lonavala Starbucks » a commencé à devenir une tendance sur Twitter. Un utilisateur a écrit : « Tendance réussie après une longue et heureuse journée SidNaaz » SIDNAAZ AU LONAVALA STARBUCKS », tandis qu’un autre a commenté en disant : « Il y a 1 an, lorsqu’ils ont été repérés à Lonavala avec toute la famille, le sentiment de contentement était au-delà de la simple satisfaction. . C’était un délire comme d’habitude les confidences des amoureux de #SidNaaz ke SNSHABKH…’

Jetez un oeil à ceux-ci –

Tendance réussie après une longue et heureuse journée SidNaaz ? ? “SIDNAAZ AU STARBUCKS DE LONAVALA” Tonoy (@TonoyZihadul) 9 août 2022

Un an avant le plus beau jour. SIDNAAZ CHEZ LONAVALA STARBUCKS pic.twitter.com/PVjdIbEL5Q Malinipanigrahi (@ Malinipanigrah6) 9 août 2022

Tout commence avec vous et ne finit qu’avec vous ? ? SIDNAAZ CHEZ LONAVALA STARBUCKS#SidNaaz ? pic.twitter.com/v0p6liid3m Malinipanigrahi (@ Malinipanigrah6) 9 août 2022

Sur le front du travail, il y a des rapports selon lesquels Shehnaaz fera ses débuts à Bollywood avec Kabhi Eid Kabhi Diwali. Elle a même critiqué toutes les rumeurs liées à sa sortie du film de Salman et a partagé une note sur Instagram Stories qui disait : “LOL. Ces rumeurs sont ma dose quotidienne de divertissement ces dernières semaines. J’ai hâte que les gens regardent le film et bien sûr moi aussi dans le film.” Le film est réalisé par Farhad Samji et mettra en vedette Pooja Hegde dans un rôle crucial.