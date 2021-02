Le regret émotionnel de Rio Ferdinand d’avoir élevé des enfants aînés alors qu’il accueille un bébé cri

Rio Ferdinand a l’impression de vivre la paternité pour la première fois avec son fils Cree parce qu’il était tellement absent avec ses autres enfants.

L’ancienne star de Manchester United, 42 ans, a accueilli son quatrième enfant avec sa femme Kate avant Noël.

Il a également trois enfants Lorenz, 14 ans, Tate, 12 ans, et Tia, neuf ans, qu’il a partagés avec sa défunte épouse, Rebecca, décédée en 2015. Il a admis que ses sacrifices en tant que footballeur lui avaient fait perdre beaucoup de leurs vies.

«Nous pensons qu’en tant que papas, nous faisons un excellent travail et nous sommes là tout le temps, mais nous ne le sommes pas. Nous ne faisons qu’entrer et sortir parce que nous voyageons beaucoup », a-t-il expliqué.







« Je n’étais probablement pas là 75% du temps. J’étais sur la route pour voyager à travers l’Europe et jouer à des jeux. Quand j’étais là-bas, y étais-je vraiment mentalement? J’ai utilisé cette excuse, » Oh, j’ai un jeu » – Je suis probablement parti une heure plus tôt si je suis honnête. «

Rio a poursuivi: « Pour tous les sportifs d’élite, leurs familles jouent le deuxième violon de leur carrière. La famille est le sacrifice. Je ne suis pas allé à d’innombrables fonctions familiales. J’ai raté des anniversaires, j’ai raté tellement de choses, j’ai raté les naissances de un de mes enfants.

« En tant que sportif, il faut accepter les jalons manquants alors que c’est un peu inversé maintenant; ma famille est au centre de tout. Quel que soit le travail que je prends, ils sont très conscients de la dynamique familiale maintenant parce que c’est là que ma vie est. à l’heure actuelle. Donc, c’est comme le faire pour la première fois correctement, donc c’est vraiment bien dans ce sens. «







Rio, qui a épousé Kate, l’ancienne star de TOWIE âgée de 29 ans en 2019, a admis que le verrouillage l’avait également forcé à être un parent plus actif.

Il a déclaré au podcast The Midpoint: «Cela m’a vraiment fait réfléchir, en particulier avec le verrouillage. Il n’y a pas d’issue pour Kate ou pour moi. Il n’y a aucun moyen de s’en sortir. Vous devez faire face à chaque situation. Vous ne pouvez pas dire: «Je vais sortir pendant un petit moment et aller rencontrer quelques copains et me retirer la tête». Il n’y a rien de tout ça. Cela me rappelle quand j’avais les trois avant, mais c’est très, très différent.

Devenir veuf et perdre sa mère deux ans plus tard a également changé la façon dont il a engendré ses enfants plus âgés – bien qu’il soit toujours un père strict.







Il a ajouté: «Je pense que ce qui nous est arrivé avec les enfants qui ont perdu leur mère et ensuite perdu leur nan, j’ai définitivement dû réévaluer la façon dont j’étais, surtout avant l’arrivée de Kate. Je suis devenu définitivement plus aimant, plus ouvert et j’essaie de les encourager à parler davantage. Vous montrez votre amour de différentes manières. J’étais toujours en train de jouer avec eux, mais c’est plus parler de choses et leur dire que vous les aimez. J’aimais beaucoup mais je ne leur ai pas dit.

«Je suis stricte, même si je pense que Kate est probablement un peu plus stricte, mais écoutez s’ils font des choses dont je ne suis pas satisfait, alors ils se font dire en termes clairs.

Il a ajouté: «La parentalité est un défi tellement différent [to playing football]. C’est gratifiant sans obtenir le trophée. Vous voyez comment vos enfants s’épanouissent dans différents domaines de leur vie. Quand une personne dit «elle a été si polie». C’est le genre de récompenses que j’aime entendre et c’est mieux que d’obtenir presque un trophée. »