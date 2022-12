“Le regret du Brexit”: 30% des électeurs de Leave veulent des relations plus étroites avec l’UE

Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit sur le Brexit et au-delà pour les derniers titres sur ce que le Brexit signifie pour le Royaume-Uni Inscrivez-vous à notre e-mail Brexit pour les dernières informations

Près d’un électeur sur trois souhaite que le Royaume-Uni entretienne une relation post-Brexit plus étroite avec l’UE, selon un nouveau sondage.

En signe de «regret du Brexit», 30% des électeurs de Leave ont déclaré que la Grande-Bretagne devrait désormais nouer des liens plus étroits avec Bruxelles, tandis que seulement 13% souhaitent que le pays soit plus éloigné.

Quelque 47% de tous les électeurs sont favorables à une relation plus étroite avec le bloc, contre 14% qui souhaitent être plus éloignés, selon l’enquête Savanta ComRes pour PolitiqueAccueil trouvé.

“Le fait que plus de sortants nous aient dit qu’ils aimeraient une relation plus étroite avec l’UE que ceux qui aimeraient une relation plus distante avec l’UE est vraiment intéressant”, a déclaré le directeur politique de Savanta, Chris Hopkins.

Le sondeur a ajouté: “Bien que l’idée ne soit pas nécessairement prouvée, elle joue dans les murmures du regret du Brexit.”

Le gourou des sondages, le professeur John Curtice, a déclaré qu’il y avait eu “un plus grand pessimisme” quant à l’impact du Brexit et “une majorité détectable en faveur de l’adhésion à l’UE” au cours des 12 derniers mois.

“Il est très difficile de vendre l’idée que la politique a été un succès économique lorsque l’économie s’effondre”, a déclaré le professeur Curtice. “C’est un problème fondamental pour le gouvernement et pour le côté gauche de l’argument.”

Le sondage Savanta ComRes a également révélé que près d’une personne sur trois (29%) déclare que le Brexit est la principale raison des pénuries de main-d’œuvre ayant un impact sur l’hôtellerie, l’agriculture et le NHS.

Quelque 34% ont déclaré que le Brexit était en partie à blâmer pour le problème, tandis que 25% ne pensent pas que ce soit une raison du problème.

“Il y a certainement un sentiment que le processus a été bâclé et que les avantages promis aux sortants ne se sont pas vraiment matérialisés”, a déclaré M. Hopkins.

Seul un électeur sur trois qui a voté pour le Brexit il y a six ans pense que cela a été un succès, selon le dernier sondage YouGov. Dans l’ensemble, seuls 15% des électeurs pensent que le Brexit a été un succès, tandis que 53% ont déclaré qu’il avait été un échec.

YouGov a également constaté que si un autre référendum sur l’adhésion à l’UE avait lieu, 47% voteraient pour réintégrer et 34% voteraient pour rester en dehors, tandis que 10% ne savaient pas et 8% ne voteraient pas.

En octobre, un sondage Redfield et Wilton Strategies a trouvé un soutien record pour l’inversion du Brexit à 57%, contre seulement 43% qui souhaitent rester en dehors de l’UE.

Il survient alors qu’il est apparu que des centaines de groupes de volontaires ont dû fermer ou réduire leurs opérations en raison de problèmes avec le remplacement par le gouvernement du financement de l’UE.

Le Wales Council of Voluntary Action (WCVA) a déclaré Le gardien que les allocations pour le Fonds britannique pour la prospérité partagée sont arrivées trop tard pour « des centaines d’organisations ».

Pendant ce temps, le gouvernement refuse de publier une estimation des avantages économiques de son dernier accord commercial prévu sur le Brexit.

Le ministère du Commerce international a décidé de ne pas publier de chiffre pour un accord renforcé avec Israël, disant L’indépendant qu’il « n’est pas approprié ».

“Maintes et maintes fois, les ministres évitent l’examen et la transparence de leur politique commerciale – il n’est pas étonnant qu’elle ne profite pas aux entreprises et aux communautés britanniques”, a déclaré le ministre du Commerce fantôme travailliste, Gareth Thomas.