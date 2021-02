Louise Redknapp a avoué qu’elle aurait souhaité avoir essayé de sauver son mariage avec son mari Jamie.

L’ancien chanteur d’Eternal a quitté l’ancien footballeur après 19 ans de mariage en 2017.

La décision, prise des mois après que Louise ait réorganisé sa carrière avec un passage sur Strictly Come Dancing, a choqué les fans du couple de pouvoir du showbiz.

Louise, 46 ans, avait précédemment révélé qu’à huis clos, elle se sentait comme une « épouse Stepford » avec Jamie et voulait explorer les nouvelles opportunités de carrière qui s’ouvraient pour elle grâce à son succès dans la télé-réalité.

Cependant, trois ans plus tard, la mère a maintenant admis qu’elle souhaitait avoir fait plus d’efforts pour que les choses fonctionnent.







Partageant son regret d’avoir fini son mariage si rapidement après son passage à Strictly, Louise a déploré: «Je ne voulais pas trop perdre un bon sentiment.

«Avant que quiconque ne puisse m’arrêter, j’ai couru aussi vite que le vent me prendrait. Je n’ai jamais regardé en arrière, jusqu’à peut-être trop tard.

«J’aurais dû m’arrêter une minute et penser à d’autres personnes et avoir juste un peu plus de temps pour comprendre pourquoi je ne pouvais plus le faire», a-t-elle partagé dans le magazine You de ce week-end.

Lorsqu’on lui a demandé si elle aurait pu essayer de sauver le mariage, Louise a répondu: « Tout ce que je sais, c’est que j’aurais aimé essayer. »







La mère des deux garçons du couple a déclaré qu’elle conseillerait à toute autre personne envisageant de quitter son conjoint de « ralentir ».

Louise a exhorté les personnes dans une position similaire à faire une pause et à discuter avec leur partenaire de ce qui les rend malheureuses avant de prendre des décisions radicales qui changeront leur vie.

Alors que Louise est célibataire après son divorce, l’ex-partenaire Jamie sort maintenant avec la mannequin suédoise Frida Andersson-Lourie.







Ailleurs dans son interview franche, Louise a partagé de façon déchirante qu’elle était si tourmentée par la rupture de son mariage qu’elle a envisagé une fois de sortir devant un bus.

La star a décrit le moment où elle a été envahie par de sombres pensées suicidaires alors qu’elle se tenait devant le grand magasin Selfridges sur Oxford Street.

Louise a dit qu’il pensait laisser ses deux garçons la retenir, car elle sait qu’ils « ont besoin d’elle plus que tout ».



* Si vous avez du mal et avez besoin de parler, les Samaritains exploitent une ligne d’assistance gratuite ouverte 24h / 24 et 7j / 7 au 116 123. Vous pouvez également envoyer un e-mail à [email protected] ou visiter leur site pour trouver votre succursale locale