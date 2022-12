“Le regret de cette perte mènera à quelque chose de mieux dans les années à venir”

Les joueurs japonais ont été dévastés après la défaite atroce de lundi aux tirs au but face à la Croatie lors des huitièmes de finale de la Coupe du monde, mais l’entraîneur Hajime Moriyasu a choisi d’envisager un avenir meilleur pour son équipe dans les années à venir malgré leur déception.

Cherchant à atteindre les quarts de finale pour la première fois, le Japon a été l’équipe la plus animée en première mi-temps et a pris les devants grâce à Daizen Maeda, mais ils se sont estompés après qu’Ivan Perisic a dirigé le niveau de la Croatie après la pause et s’est effondré lors de la fusillade.

Le Japon s’est incliné face à la Turquie, le Paraguay et la Belgique lors de ses trois huitièmes de finale de la Coupe du monde.

Tableau des points de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Calendrier de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Résultats de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Soulier d’Or de la Coupe du Monde de la FIFA 2022

« Chaque jour, pendant quatre ans, nous avons travaillé dur pour briser cette barrière mais nous n’avons pas pu obtenir le résultat que nous voulions. C’est vraiment difficile à encaisser”, a déclaré la capitaine Maya Yoshida, l’une des trois joueuses dont les tirs au but ont été arrêtés par le gardien croate Dominic Livakovic.

Seul Takuma Asano a converti son penalty alors que Livakovic a également refusé Takumi Minamino et Kaoru Mitoma avant que Mario Pasalic n’envoie Shuichi Gonda dans le mauvais sens et n’inscrive froidement le coup de pied gagnant pour une victoire 3-1 en fusillade.

“Le résultat des pénalités ne peut être imputé à personne”, a déclaré l’ailier Ritsu Doan. “Le problème était que nous n’avons pas pu terminer le match en 120 minutes.”

Le défenseur Yuto Nagatomo a ajouté : « C’est difficile de trouver les mots. Je pense que le regret que nous ressentons avec cette perte conduira à quelque chose de mieux dans les années à venir.”

Le Japon a pris la tête d’un Groupe E difficile après des victoires revigorantes face aux anciens champions du monde, l’Allemagne et l’Espagne, tous deux sur le score de 2-1.

A LIRE AUSSI | Coupe du Monde de la FIFA 2022 : le Brésil écrase la Corée du Sud 4-1 et organise une rencontre en quart de finale contre la Croatie

Ils ont emmené le match contre les finalistes de 2018, la Croatie, en première mi-temps et se sont affrontés pendant 120 minutes, mais ont été surpassés par une équipe résiliente et patiente dans un concours absorbant qui a été bloqué à 1-1 et s’est terminé par la défaite. pénalités.

“Je ne pense pas qu’ils aient succombé à la pression”, a déclaré Moriyasu. “Les joueurs qui ont joué les 120 minutes et ceux qui ont tiré les tirs au but ont été courageux. Je voudrais louer leurs efforts, ils ont essayé sous une pression si immense.

“Bien sûr, nous voulions gagner et le résultat est malheureux, mais cela n’annule pas tous les efforts des joueurs… Nous n’avons pas pu franchir la barrière vers les huit derniers, mais les joueurs ont pu montrer une nouvelle génération de football japonais. .

« Nous avons battu l’Allemagne et l’Espagne, toutes deux championnes de la Coupe du monde. Nous devons avoir confiance en nos capacités et si nous visons non seulement à rattraper mais à dépasser, je pense qu’il y aura un avenir différent pour le football japonais.”

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici