Le règne du roi Charles inaugure une nouvelle ère pour la monarchie britannique, mais les descendants d’esclaves des anciennes colonies britanniques attendent de voir ce qu’il peut faire pour expier les liens de la famille royale avec la traite transatlantique des esclaves.

Le Premier ministre jamaïcain Andrew Holness appelée la mère du roi, la reine Elizabeth une “matriarche mondiale” et “une amie proche de la Jamaïque” à sa mort le 8 septembre.

Bien que la déclaration de deuil de Holness puisse être sentimentale, lui et de nombreux Jamaïcains attendent avec impatience le moment où la nation insulaire des Caraïbes sera libérée de la monarchie constitutionnelle et le jour où la Grande-Bretagne présentera officiellement ses excuses et réparera l’esclavage.

La Jamaïque n’est que l’une des nombreuses anciennes colonies britanniques des Caraïbes à chercher l’expiation pour l’asservissement de millions de personnes et l’héritage durable de cette horrible époque.

Des mois avant que Charles ne devienne roi, il a parlé de son « chagrin personnel » lors d’une réunion des chefs de gouvernement du Commonwealth à Kigali, la capitale du Rwanda, en juin ; Le prince William, son fils et maintenant premier sur le trône, a fait une remarque similaire lors de son visite en Jamaïque en mars .

Mais les expressions de chagrin ne sont pas des excuses, disent les gens qui se battent pour des réparations.

“Nous en avons assez de ces platitudes dépassées que les gens disent momentanément pour que les gens se sentent bien”, a déclaré Lisa Hanna, députée jamaïcaine de l’opposition et porte-parole en matière d’affaires étrangères.

“Il est temps qu’ils infléchissent l’arc de l’histoire vers un certain degré de justice et de justice réparatrice.”

Elle a déclaré à CBC News que la monarchie et le gouvernement britannique doivent reconnaître que la Grande-Bretagne a commis des “crimes contre l’humanité” et a ainsi gagné “une partie importante de sa richesse”.

REGARDER | L’héritage compliqué de la reine Elizabeth en Afrique : L’héritage compliqué de la reine Elizabeth en Afrique La mort de la reine Elizabeth a déclenché une série d’émotions mitigées en Afrique où des siècles de colonisation britannique ont laissé un héritage douloureux. Alors que certains l’aimaient et l’admiraient, d’autres disent que son décès ne doit pas occulter les graves préjudices subis à l’époque de l’empire.

Un héritage royal

Les liens de la famille royale avec l’esclavage remontent à 1562, au cours du premier âge élisabéthain, mais c’était sous Charles II, dans les années 1660, lorsque la monarchie a commencé à financer la traite des esclaves. C’était un lieu protégé et réglementé entreprise dans l’Empire britannique.

Entre cette époque et 1807, lorsque la Grande-Bretagne a mis fin à la traite des esclaves, plus de trois millions Des hommes, des femmes et des enfants africains ont été enlevés de leur continent, expédiés à travers l’Atlantique et forcés de travailler dans des plantations dans les territoires britanniques des Caraïbes et des Amériques. On estime que 400 000 personnes sont mortes en traversant l’océan Atlantique.

Des personnes appelant à des réparations pour l’esclavage manifestent devant le haut-commissariat britannique lors d’une visite du duc et de la duchesse de Cambridge, à Kingston, en Jamaïque, le 22 mars. (Ricardo Makyn/AFP/Getty Images)

La Grande-Bretagne a officiellement aboli l’esclavage dans son empire en 1833, bien que le Loi sur l’abolition de l’esclavage n’est entré en vigueur que le 1er août de l’année suivante. Cette date est maintenant marquée comme le jour de l’émancipation dans les anciennes colonies britanniques, y compris le Canada .

Le gouvernement britannique de l’époque payé 20 millions de livres — plus de 1,7 milliard de livres sterling (2,75 milliards de dollars canadiens) dans la devise actuelle, selon le calculateur d’inflation de la Banque d’Angleterre — pour libérer quelque 800 000 esclaves dans les Caraïbes, ainsi qu’en Afrique du Sud et au Canada. Un document sur la Site Web du Trésor britannique dit que cela représentait “environ 40% des dépenses annuelles totales du gouvernement”.

Cet argent n’était pas destiné à compenser ou à soutenir les esclaves dans leur liberté, mais à payer les propriétaires d’esclaves pour ce qui était considéré comme leurs pertes.

Si vous deviez mettre un prix sur le montant que la Grande-Bretagne devrait payer en réparations, le montant payé aux propriétaires d’esclaves – ajusté en fonction de l’inflation – serait un point de départ, a déclaré Niambi Hall-Campbell Dean, président de la Commission nationale des réparations des Bahamas.

Mais elle a expliqué que les réparations ne sont pas nécessairement une compensation financière.

“Nous ne nous concentrons pas vraiment sur un montant monétaire spécifique”, a déclaré Hall-Campbell Dean dans une interview avec CBC Radio Comme ça arrive La semaine dernière. “Nous reconnaissons qu’il y a des domaines de sous-développement qui ont été laissés par la colonisation, en ce qui concerne l’éducation, les soins de santé, les programmes de connaissances autochtones.”

ÉCOUTEZ | Pourquoi la mort d’Elizabeth pourrait être un moment de transition pour le Commonwealth : Le courant19:14Pourquoi la mort de la reine Elizabeth II pourrait être un moment de transition pour le Commonwealth Alors que certains membres du Commonwealth pleurent la mort de la reine Elizabeth II, d’autres sont aux prises avec l’héritage violent du colonialisme britannique et remettent en question la relation de leur pays avec le nouveau monarque, le roi Charles III. Pour discuter de l’ambiance dans trois pays du Commonwealth, l’animatrice invitée Nahlah Ayed s’entretient avec Rosalea Hamilton, coordinatrice du Advocates Network en Jamaïque ; Bizeck Phiri, professeur et historien à l’Université de Zambie ; et Cindy McCreery, historienne et maître de conférences à l’Université de Sydney en Australie.

Réparer le passé

La Commission des réparations de la CARICOM (Communauté des Caraïbes) (CRC) a été créé en 2013 pour demander des réparations à la Grande-Bretagne et à d’autres pays responsables de l’esclavage transatlantique, notamment le Portugal, l’Espagne, les Pays-Bas et la France.

Le CRC est composé de 12 pays membres, dont six reconnaissent toujours le monarque britannique comme chef d’État. La Barbade, qui est devenue une république l’an dernier, fait également partie des membres.

La commission a créé un plan en 10 points pour une justice réparatrice qui comprend des excuses “formelles complètes”, une réhabilitation psychologique pour les traumatismes intergénérationnels, l’annulation de la dette, la création de musées et d’institutions du patrimoine culturel, et un programme de rapatriement pour réinstaller les descendants d’esclaves qui souhaitent retourner dans leurs patries ancestrales.

La statue de l’émancipation symbolisant la rupture des chaînes de l’esclavage au moment de l’émancipation est présentée le 16 novembre 2021 à Bridgetown, à la Barbade, avant que le pays ne destitue la reine Elizabeth à la tête de l’État, ne passe à une république et se débarrasse de son colonialisme. passé. (Joe Raedle/Getty Images)

Le CRC souhaite également voir la Grande-Bretagne contribuer à l’éradication de l’analphabétisme dans ses anciennes colonies et soutenir un programme de connaissances africaines.

Pendant des années, l’éducation à la Barbade et dans d’autres anciennes colonies a été influencée par le colonialisme, a déclaré Tara Inniss, professeur d’histoire et de philosophie à l’Université des Antilles, Cave Hill Campus, à la Barbade.

Inniss a déclaré que son père, né dans les années 1940, en avait appris plus sur la Grande-Bretagne et l’Europe à l’école que sur l’histoire de la Barbade ou des Caraïbes et sur l’histoire de l’esclavage et de la réconciliation avec le passé.

Elle a expliqué comment les personnes qui demandent des réparations doivent être en “position de force” et être au courant de tout ce qui s’est passé si elles veulent faire une demande solide de réparation, mais “il reste du travail à faire”.

Cela commence par une éducation “significative” sur l’esclavage et la colonisation dans les écoles primaires et secondaires, ainsi qu’une “sorte d’enquête approfondie sur notre propre histoire”, a déclaré Inniss.

“C’est un processus que nous devons commencer dans nos vies au quotidien. Nous devons en quelque sorte prendre un livre d’histoire, découvrir quelle est notre histoire et déterminer qui doit être responsable de cette histoire. “

REGARDER | Les Canadiens des Caraïbes ont des émotions mitigées face à l’héritage de Queen : Les Canadiens des Caraïbes partagent des émotions mitigées face à l’héritage de la reine Elizabeth Les Canadiens d’ascendance caribéenne ont une gamme de sentiments complexes à propos de la reine elle-même et de l’héritage de la domination coloniale britannique.

Des pas vers les réparations

Inniss a dit qu’elle espérait qu’il viendrait un moment où les réparations seraient faites, mais elle sait que cela prendra du temps. La lutte pour mettre fin à l’esclavage a commencé 50 ans avant la mise en place de la loi sur l’abolition de l’esclavage, a-t-elle expliqué.

Mais la poursuite des réparations doit également avoir lieu en Grande-Bretagne, a-t-elle déclaré.

“La nécessité de présenter des excuses officielles résidera vraiment, je pense, dans la voix du peuple britannique disant que c’est quelque chose qui doit arriver. Je ne sais pas si l’État lui-même va le faire par lui-même.”

Tara Inniss, professeur d’histoire et de philosophie à l’Université des Antilles, Cave Hill Campus, à la Barbade, dit qu’elle espère qu’il viendra un moment où les réparations seront faites, mais elle sait que cela prendra du temps. (Soumis par Tara Inniss)

Inniss le voit à plus petite échelle, les institutions et universités britanniques reconnaissant le rôle que l’esclavage a joué dans leur passé.

Édimbourg, capitale de l’Écosse, a récemment accepté de s’excuser pour le rôle de la ville dans la traite des esclaves et de mettre en œuvre d’autres recommandations de son examen de l’héritage de l’esclavage et du colonialisme. Parmi les 10 recommandations acceptées figure un plan visant à ajouter un contexte historique aux plaques sur les statues et les monuments aux personnes “impliquées dans le maintien de l’économie basée sur l’esclavage”.

Inniss souligne également qu’en 2013, le Royaume-Uni a versé des réparations financières au Kenya, l’une de ses anciennes colonies. Mais les paiements n’étaient pas liés à l’esclavage mais étaient destinés aux victimes de torture et d’abus pendant le soulèvement Mau Mau . La révolte anticoloniale a commencé en 1952, la même année où la reine Elizabeth a accédé au trône, et s’est poursuivie jusqu’à ce que le Kenya obtienne son indépendance de la Grande-Bretagne en 1963.

Une plaque expliquant les liens avec le nom de la rue et la traite des esclaves est visible à l’extérieur du World Museum de Liverpool, en Angleterre. (Phil Noble/Reuters)

La nouvelle ère britannique

L’approche de la Grande-Bretagne pour réconcilier son terrible passé dans les Caraïbes est “mal alignée avec les attentes actuelles des anciennes colonies”, a déclaré Hanna, la députée jamaïcaine de l’opposition.

Alors que la Jamaïque et d’autres pays cherchent à suivre la même voie que la Barbade en renonçant à leurs liens coloniaux restants, a-t-elle déclaré, et avec un nouveau monarque et premier ministre britannique – Liz Truss, qui a pris ses fonctions deux jours avant la mort de la reine Elizabeth – la Grande-Bretagne “a un possibilité de redéfinir son rôle » et de jouer un rôle actif dans le processus de réparation de l’esclavage.

“S’ils ne le font pas, nous verrons ces dirigeants reculer dans le futur, les yeux fermés, et ils marcheront seuls”, a déclaré Hanna.