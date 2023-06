Le règne du plus gros bâton de hockey au monde touche à sa fin dans une ville de la Colombie-Britannique?

Le plus gros bâton de hockey au monde a survécu à l’Expo 86, à un déménagement sur l’île de Vancouver, à la colère des hivers canadiens et même aux pics, mais le temps rattrape le monument du jeu canadien attaché à une patinoire à Duncan, en Colombie-Britannique.

Le bâton de 28 118 kilogrammes a été construit pour marquer l’entrée du pavillon du Canada à l’Expo de Vancouver en 1986, mais 37 ans plus tard, le district régional de Cowichan Valley a déclaré qu’il arrivait à «la fin de sa vie».

Le district régional a lancé une enquête demandant aux habitants d’aider à décider du sort du bâton.

Le bâton en acier et en sapin de Douglas de 62,5 mètres de long, ainsi qu’une rondelle, ont été expédiés à Duncan en 1988 après que la communauté a battu plusieurs autres communautés et investisseurs privés pour en devenir propriétaire.

Il a été officiellement reconnu comme le plus grand bâton de hockey au monde par le Livre Guinness des records du monde en 2008.

Kris Schumacher, porte-parole du district régional, a déclaré que le bâton avait subi plusieurs améliorations au début des années 2000, mais que ses derniers problèmes avaient déclenché l’enquête.

« Il vient de traverser des problèmes récents avec un pic avec lequel nous avons dû faire face et qui y mettait des trous », a-t-il déclaré.

« Il y a eu une sorte de résolution de problèmes amusante et créative qui s’est produite, je crois, avec elle au cours de son temps ici, en particulier ces dernières années, la nature voulant faire son truc. »

Le district régional a estimé dans un rapport devant le conseil municipal qu’il en coûterait entre 1,5 et 3 millions de dollars pour construire et installer un bâton de remplacement.

Si cette proposition est rejetée par les résidents, le bâton sera démoli à la fin de sa durée de vie prévue dans trois ans ou avant, s’il présente un risque pour la sécurité.

Le prix par rapport à la sentimentalité de son remplacement est quelque chose dont le district est conscient, a déclaré Schumacher, ajoutant qu’il était important d’entendre les points de vue de la communauté.

« En fin de compte, c’est quelque chose de bien d’avoir et d’essayer de comprendre ce sentiment et que vous savez que l’héritage et ce que cela signifie pour les gens de la communauté », a-t-il déclaré.

« Surtout lorsque vous parlez de millions de dollars pour le conserver plutôt que de comprendre que cet argent pourrait peut-être être utilisé ailleurs. »

Les taxes pour les résidents du district régional ont augmenté de 11,49% à partir de 2022 et le coût de remplacement du bâton serait à la charge des contribuables.

« Je pense qu’il y a une sensibilité accrue à dépenser de l’argent pour des choses qui ne sont pas des services de base en ce qui concerne ce que votre gouvernement local ou régional fournit », a déclaré Schumacher.

Pendant ce temps, le record du bâton fait face à une menace pour tous les détenteurs de records de hockey : un rival plus jeune.

La ville de Lockport, dans l’Illinois, a approuvé en janvier une proposition de nouvelle installation de conditionnement physique et de hockey qui comporterait un bâton plus gros que son homologue canadien.

Le nouveau bâton mesurerait 76 mètres, soit environ 13,5 mètres de plus que la version canadienne.

La fin proposée du bâton a suscité un intérêt considérable dans la communauté, a déclaré Schumacher, avec 500 réponses au sondage complétées en moins de 24 heures après son lancement.

L’enquête se déroulera jusqu’à la fin de l’été et est disponible en ligne et sous forme papier dans les districts régionaux.

le hockey