LONDRES – Le facteur atténuant est que Thomas Tuchel a eu une séance de formation. La mauvaise nouvelle est qu’il n’en aura pas trop avant que Chelsea ne joue à nouveau, ou en fait toute sorte de période prolongée pour travailler sur les choses pendant un certain temps.

Tuchel était initialement réticent à prendre les rênes à la mi-saison de Stamford Bridge, préférant attendre qu’une pause estivale donne suffisamment de temps pour mettre en œuvre une nouvelle idéologie. Il était convaincu du contraire par une hiérarchie des Blues désespérée de changer après avoir perdu patience avec Frank Lampard, mais une impasse 0-0 contre Wolverhampton Wanderers mercredi souligne le défi auquel il est confronté pour former une équipe avec tant de nouveaux visages à sa propre image avec des matchs chaque quelques jours d’ici mars.

Il y avait cependant des signes d’un impact immédiat. Ils ont terminé la première mi-temps avec 433 passes complétées, la plupart par une équipe de Chelsea dans les 45 premières minutes d’un match de Premier League depuis qu’Opta a commencé à rassembler ces chiffres en 2003.

Ce n’était pas du tout du 4-3-3, cependant. Tuchel a choisi d’abandonner la forme préférée de Lampard et de jouer 3-4-2-1 avec une ligne défensive haute et des ailiers poussés aussi haut que possible sur le terrain. Callum Hudson-Odoi a superbement répondu aux demandes qui lui étaient demandées dans un tel rôle, se révélant confortablement le meilleur joueur de Chelsea.

Mais malgré la domination de tous les hôtes sur le ballon, terminant la soirée avec 79% de possession, les Wolves n’ont pas été inquiétés pendant la grande majorité du match. Chelsea a commencé avec la concentration et l’intensité renouvelées que vous attendriez d’un nouveau manager qui prenne les commandes, et ils se sont terminés en force lorsque les remplaçants Christian Pulisic et Mason Mount ont fait une impression notable, mais pendant la majorité du match, l’équipe locale n’a pas utilisé le ballon avec assez d’invention ou de créativité.

Pour toutes les passes, les combinaisons les plus populaires étaient entre les deux milieux de terrain centraux de Chelsea: Jorginho à Mateo Kovacic (40) et Kovacic à Jorginho (également 40). C’est une encapsulation aussi nette de la pensée latérale que vous pourriez le demander. Avec Hakim Ziyech et Kai Havertz dérivant sur le terrain pour fonctionner efficacement en tant que jumeaux n ° 10 derrière l’attaquant Olivier Giroud, l’espace s’est ouvert à Hudson-Odoi et Ben Chilwell pour constituer une menace de large.

Le résultat final était une performance de Chelsea ressemblant à une partie de Lampard, une partie d’Antonio Conte et une partie de Maurizio Sarri – une combinaison des trois derniers managers des Blues, quelque chose qui était peut-être inévitable dans une certaine mesure mais néanmoins un rappel de la tâche de Tuchel. pris sur.

« J’ai beaucoup apprécié parce que j’étais très satisfait de l’intensité, de l’attitude, de l’énergie et de la qualité de mon équipe », a déclaré Tuchel aux médias après le match. « Nous étions bien organisés, avons eu beaucoup de récupérations de balles dans le dernier tiers, nous n’avons jamais manqué d’intensité. Nous avons accéléré minute après minute en seconde période. J’étais très heureux en termes de performance, malheureusement nous n’avons pas pu marquer. de notre performance comme celle-ci, les résultats viendront. «

Tuchel se tenait sur la ligne de touche étouffée de bleu – une veste d’hiver Chelsea et un pantalon de survêtement – traquant la zone technique pendant l’intégralité d’une première mi-temps au cours de laquelle les Bleus ont dominé la possession mais n’ont enregistré que deux tirs cadrés, l’un de Ziyech et l’autre. d’Antonio Rudiger, tous deux confortablement sauvés par le gardien des Wolves Rui Patricio.

Il était significatif que Tuchel ait choisi de laisser de côté les réussites de l’époque de Lampard: les diplômés de l’Académie Mount, Tammy Abraham et Reece James étaient tous sur le banc, Tuchel admettant qu’il avait opté pour l’expérience compte tenu du manque de temps pour évaluer l’équipe. Mount peut se sentir particulièrement durement traité étant donné qu’il avait commencé 17 des 19 matchs de Premier League avant cela, mais il a répondu avec un effort typique, tirant le meilleur parti d’un caméo de huit minutes pour aider à rallier Chelsea tardivement.

Chelsea de Thomas Tuchel avait l’air largement plat lors de son premier match à la tête du club de l’ouest de Londres. Sam Bagnall – AMA / Getty Images

« C’était aujourd’hui totalement injuste parce que je n’avais aucune explication sur les raisons pour lesquelles ils n’ont pas joué », a déclaré Tuchel.

Les loups avaient menacé sporadiquement – Pedro Neto a frappé la barre transversale avec un effort colossal après un doublé avec Daniel Podence alors que le match entrait dans les 20 dernières minutes – mais le schéma du jeu a été défini dès le départ avec Chelsea monopolisant encore la possession. du mal à travailler Patricio avec une régularité suffisante.

Havertz a peut-être eu un peu de chance de rester après être resté à la périphérie pendant de longues périodes, mais Timo Werner, l’autre international allemand dont la fortune devrait s’améliorer, Tuchel est resté un remplaçant inutilisé.





Tuchel a besoin de temps pour marquer son autorité sur cette équipe, mais le calendrier est implacable. Burnley visite l’ouest de Londres dimanche et a poursuivi sa bonne forme avec une victoire 3-2 contre Aston Villa mercredi, avant que Chelsea ne se rende à Tottenham Hotspur jeudi prochain.

« Cela m’a rappelé un peu nos matchs à Dortmund », a déclaré l’entraîneur. « Nous avons eu une très bonne séance d’entraînement [on Tuesday], 21 gars qui étaient totalement éveillés, pour essayer de faire ce que nous faisons: tactiquement, structure, où accélérer le jeu, comment se défendre. Je ne m’attendais pas à ce que ce soit à ce niveau après une formation et deux réunions. Cela me donne une bonne idée de l’avenir. «

Tuchel ne fait que commencer mais il n’y a déjà pas de temps à perdre.