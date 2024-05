Le règne de terreur des seigneurs de guerre en Afghanistan parrainé par les États-Unis – NYT — RT World News

Le chef de la police de Kandahar, Abdul Raziq, a ordonné des enlèvements, des tortures et des exécutions, affirment des habitants de la province.

En soutenant un chef de guerre impitoyable en Afghanistan, les États-Unis ont permis l’enlèvement, la torture et le meurtre de milliers de personnes, poussant la population afghane dans les bras des talibans, selon un nouveau New York Times. fonctionnalité publié mercredi.

Abdul Raziq, chef de milice qui a combattu aux côtés des forces américaines contre les talibans, a été salué par les responsables américains comme un rempart vital contre les fondamentalistes dans leur province natale de Kandahar. Le général Austin Miller, à l’époque le plus haut officier américain en Afghanistan, a décrit Raziq en 2018 comme un « bon ami » et « patriote. »

Cependant, des documents obtenus par le New York Times associent Raziq et ses hommes à au moins 368 enlèvements avérés et à des dizaines d’exécutions extrajudiciaires, en plus de milliers d’autres qui n’ont pu être vérifiés.

La majorité de ces abus présumés ont eu lieu alors que Raziq commandait la force de police de Kandahar soutenue par les États-Unis de 2011 à 2018. Des responsables américains interrogés par le journal ont déclaré qu’ils considéraient Raziq comme le seul partenaire capable de réprimer les talibans à une époque où le président américain Barack Obama était envoyer des dizaines de milliers de soldats en Afghanistan dans le but d’empêcher les militants de reprendre le contrôle du pays.















Au lieu d’imposer l’ordre public, Raziq et ses hommes ont lancé une campagne de représailles brutales contre toute personne soupçonnée d’aider les talibans et contre les membres de la tribu Noorzai, rivaux des Achakzai de sa famille.

En fouillant les dossiers du gouvernement soutenu par les États-Unis, le New York Times a découvert que près de 2 200 cas de disparition avaient été signalés aux autorités de Kandahar. Quelque 1 000 personnes ont déclaré au journal que leurs proches avaient été kidnappés ou tués par les forces de Raziq. Au total, 368 cas ont été soit documentés, soit confirmés par deux témoins ou plus.

« Ces chiffres constituent presque certainement une sous-estimation flagrante des atrocités perpétrées sous le règne de Raziq. » note le journal, expliquant que si 2 200 cas ont été signalés aux autorités, de nombreux dossiers gouvernementaux ont été détruits en 2021 avant le retour au pouvoir des talibans, et de nombreuses familles n’ont probablement jamais signalé la disparition de leurs proches, de peur d’être elles-mêmes prises pour cible.

« Seul le gouvernement soutenu par les États-Unis s’est engagé de manière constante dans des disparitions forcées à Kandahar. » » a déclaré le New York Times, citant d’anciens responsables, combattants et familles des disparus.















Les résidents de Kandahar ont déclaré qu’ils « en est venu à détester le gouvernement afghan et les Américains qui l’ont soutenu », paraphrase le journal. Les talibans auraient profité de ce ressentiment, utilisant les récits de brutalité de Raziq pour recruter des combattants et des informateurs, ce qui les aurait aidés à reconquérir l’Afghanistan en 2021.

« Aucun d’entre nous n’a soutenu les talibans, du moins pas au début. » » a déclaré un homme dont le frère a été enlevé par la police de Raziq. « Mais quand le gouvernement s’est effondré, j’ai couru dans les rues en me réjouissant. »

Raziq a été abattu par un assassin taliban en 2018 alors qu’il marchait aux côtés du général Miller. Dans un communiqué publié après l’attaque, Miller a déclaré « le bon [Raziq] ce que nous avons fait pour l’Afghanistan et le peuple afghan ne peut être défait. »