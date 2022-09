Le règne de la reine a vu les Britanniques quitter le Moyen-Orient avec un héritage mitigé

DUBAÏ, Émirats arabes unis – Le long règne de la reine Elizabeth II a vu de larges pans du monde se débarrasser de la domination de Londres, mais après sa mort, une poignée de monarchies installées par les Britanniques perdurent encore au Moyen-Orient. Ils ont survécu à des décennies de guerre et de troubles et sont désormais considérés comme les bastions d’une certaine forme de stabilité autoritaire. Lorsque des soulèvements populaires ont éclaté dans la région il y a dix ans lors de ce que l’on appelait le printemps arabe, balayant les régimes aux racines anticoloniales, les dirigeants héréditaires étaient en grande partie indemnes.

L’époque de la pompe impériale et des canonnières est peut-être révolue, mais les liens émotionnels et financiers de la région avec l’Angleterre sont profonds. Les émirs, les sultans et les rois fréquentent l’Académie royale militaire de Sandhurst. La richesse souveraine des Arabes du Golfe a contribué à remodeler l’horizon de Londres.

En tant que fils d’une mère britannique, le roi Abdallah II de Jordanie a également des liens familiaux et culturels avec la Grande-Bretagne.

Les Hachémites au pouvoir en Jordanie, qui viennent de la péninsule arabique et prétendent descendre du prophète Mahomet, ont lancé la révolte contre l’Empire ottoman pendant la Première Guerre mondiale. Ils avaient espéré que leur alliance en temps de guerre avec la Grande-Bretagne aiderait à garantir un État arabe indépendant dans une grande partie du Moyen-Orient. Est.

Cela n’a pas fonctionné de cette façon.

La Grande-Bretagne et la France ont divisé l’Empire ottoman après la guerre, rompant leurs promesses et traçant des frontières souvent arbitraires qui ont pratiquement garanti des décennies de conflit en Irak, au Liban et en Syrie, ainsi qu’en Israël et dans les territoires palestiniens.

“Il ne fait aucun doute que les deux familles royales entretiennent des relations très fortes”, a déclaré l’ancien ministre jordanien des Affaires étrangères Marwan Muasher à propos de la famille royale britannique et des Hachémites. “Mais la relation a été gâchée par des problèmes majeurs et des temps turbulents.”

Abdallah Ier, l’arrière-grand-père du roi actuel, a reçu la Jordanie, une bande de désert principalement peuplée de bédouins nomades.

Son frère, Faisal, a été placé sur le trône d’Irak, un autre nouveau pays, assemblé à partir de trois provinces ottomanes distinctes et vaguement basé sur l’ancienne Mésopotamie.

Les Britanniques ont aidé à établir les deux royaumes dans un moule anglais. La Jordanie a une bureaucratie de style britannique. En Irak, un groupe a joué « God save the King » lors du couronnement de Fayçal.

Tous deux ont été secoués par la vague de nationalisme arabe qui a éclaté après la Seconde Guerre mondiale. Abdullah a été assassiné par un nationaliste palestinien à Jérusalem en 1951, et le roi Fayçal II d’Irak a été renversé et tué lors d’un coup d’État sanglant en 1958.

Des officiers militaires égyptiens ont déposé la monarchie soutenue par les Britanniques de ce pays en 1952, et les dirigeants héréditaires ont ensuite été renversés en Libye et au Yémen. Tous ont finalement été remplacés par des autocrates locaux – dont beaucoup se sont alignés sur l’Occident.

Le roi Abdallah II, un anglophone natif qui s’intégrerait dans un club de l’armée britannique, et sa femme glamour d’origine palestinienne, la reine Rania, dirigent aujourd’hui un pays arabe qui est devenu un îlot de stabilité dans une région instable.

Son père, le roi Hussein, a annulé les menaces internes et a survécu à des dizaines de complots pour le tuer et le renverser. Son image de monarque amical de style occidental dans une région agitée a obligé les mécènes étrangers – d’abord la Grande-Bretagne, puis les États-Unis – à financer le royaume.

Son image moderne de stabilité masque une économie dépendante de l’aide étrangère, une culture conservatrice et un mécontentement populaire qui remonte parfois à la surface.

Le roi Abdallah II se rend souvent à Londres pour « demander conseil aux Britanniques sur telle ou telle question », a déclaré Labib Kamhawi, un analyste politique jordanien. Lorsque la demi-sœur du roi, la princesse Haya, a demandé la protection juridique de son ex-mari, le souverain de Dubaï, elle n’a pas cherché plus loin que la capitale britannique.

La cour royale de Jordanie a déclaré une semaine de deuil après la mort de la reine Elizabeth, la saluant comme un “leader emblématique” et un “phare de sagesse”.

La réponse des gens ordinaires en Jordanie – et dans toute la région – a été plus discrète.

Beaucoup font remonter le conflit israélo-palestinien à la déclaration britannique Balfour de 1917, dans laquelle elle soutenait « l’établissement en Palestine d’un foyer national pour le peuple juif ».

Daoud Kuttab, un éminent journaliste palestinien basé en Jordanie, a déclaré qu’il se serait attendu à ce que le décès d’Elizabeth suscite davantage de débats parmi les Jordaniens. “Mais elle est devenue reine en 1952. Il est difficile de lui reprocher la déclaration Balfour”, a-t-il déclaré.

Les Irakiens se souviennent encore amèrement de l’invasion britannique pendant la Seconde Guerre mondiale et beaucoup voient avec fierté le coup d’État de 1958 qui a renversé Fayçal II. Mais cela a inauguré des décennies d’instabilité, culminant avec le régime brutal de Saddam Hussein et les guerres avec ses voisins. L’invasion menée par les États-Unis en 2003, dans laquelle la Grande-Bretagne était un participant clé, a chassé Saddam mais a plongé l’Irak dans un chaos dont il n’a pas encore complètement émergé.

“L’installation d’une monarchie qui n’était pas très populaire et qui a été renversée en 1958 a été le déclencheur des nombreux problèmes auxquels l’État irakien moderne a été confronté”, a déclaré Lahib Higel, analyste principal de l’Irak pour l’International Crisis Group.

Pourtant, les Irakiens d’un certain âge attribuent à la Grande-Bretagne le mérite d’avoir aidé à établir des systèmes d’éducation et de santé qui faisaient l’envie de la région avant le règne catastrophique de Saddam. Certains Égyptiens regardent également avec émotion leur monarchie, dont la disparition a été suivie de décennies de régime autoritaire et de stagnation.

« Surtout les Égyptiens plus âgés ont cette admiration résiduelle pour la culture et les institutions britanniques », a déclaré l’écrivain égyptien Khaled Diab.

Plus à l’est, à travers les villes scintillantes du golfe Persique, l’influence britannique reste forte des décennies après l’indépendance. À partir du XVIIIe siècle, les émirs du Golfe sont passés sous la protection de l’Empire britannique, qui a négocié des trêves entre des tribus peu organisées.

La découverte de vastes richesses pétrolières a assuré la survie du régime héréditaire même après le retrait des Britanniques en 1971. Les héritiers des chefs tribaux possèdent aujourd’hui des résidences secondaires dans les quartiers les plus toniques de Londres et des diplômes d’universités britanniques.

Bahreïn a été secoué par une révolte de 2011 soutenue par sa majorité chiite contre sa monarchie sunnite, mais il n’y avait pratiquement aucun signe d’agitation dans aucun autre pays du Golfe.

“Ces monarchies arabes sont des créations de l’ère moderne et elles ont dû créer le mythe monarchique dans un laps de temps relativement court”, a déclaré Christopher Davidson, membre du Centre européen des affaires internationales. “Les protocoles royaux britanniques continuent de produire ces États avec un plan prêt à l’emploi sur la façon de se comporter et d’opérer.”

Après la mort d’Elizabeth, un clip vidéo de 2015 est devenu viral montrant Ali Gomaa, l’ancien grand mufti d’Égypte, décrivant la reine britannique comme une descendante du prophète Mahomet. Sa lignée, selon lui, traversait l’Espagne musulmane médiévale.

L’affirmation, qui a été faite par d’autres mais jamais prouvée, a suscité des moqueries sur les réseaux sociaux. Mais certains l’ont accueilli comme une preuve de liens durables.

“Il y a ce désir de construire des ponts”, a déclaré Diab, l’écrivain égyptien. “La Grande-Bretagne a cette attraction résiduelle sur l’imagination arabe.”