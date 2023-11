Le règne de Joe Manchin est terminé – avec un majeur envers son propre parti

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Pendant les jours de chienne des démocrates négociant la législation vouée à l’échec du président Biden pour reconstruire en mieux en 2021, un journaliste a interrogé la présidente de la Chambre de l’époque, Nancy Pelosi, sur ses discussions avec le sénateur Joe Manchin, le démocrate conservateur mercuriel de Virginie-Occidentale.

“Vous pensez que je vais parler de mes conversations avec Joe Manchin ici”, a-t-elle déclaré aux journalistes, avant de plaisanter en disant qu’elle partagerait “si vous promettez de ne le dire à personne”.

Elle a ensuite brisé la tension en mentionnant ce que les deux législateurs ont en commun.

“Nous sommes amis, nous sommes Italo-Américains, nous nous entendons bien”, a-t-elle déclaré. «Nous sommes catholiques.»

Les remarques délicates de Mme Pelosi, l’une des compteurs de voix les plus astucieux qui a su équilibrer la pression et la persuasion en tant que leader du Congrès, ont montré à quel point les démocrates devaient aborder leurs négociations avec M. Manchin avec délicatesse. Étant donné qu’ils ne disposaient que de 50 sièges au Sénat lors du dernier Congrès, les démocrates savaient que tout ce qu’ils voulaient faire adopter devait obtenir son approbation.

En conséquence, chaque fois que M. Biden proposait un projet de loi ou proposait un candidat, les journalistes envahissaient l’imposant M. Manchin et le frappaient de questions pour déterminer ce qui deviendrait la loi du pays.

Même s’il a pu irriter les démocrates, ils ont réalisé qu’ils devaient tolérer M. Manchin parce qu’il s’était avéré être le seul démocrate capable de gagner en Virginie occidentale. Dans l’une de ses publicités lorsqu’il s’est présenté pour la première fois au Sénat en 2010, il a filmé avec un fusil un projet de loi sur le plafonnement et l’échange de droits d’émission pour lutter contre le changement climatique et a vanté son soutien de la National Rifle Association.

Les démocrates espéraient que lui plaire pourrait convaincre M. Manchin de se faire réélire dans un État où Donald Trump a remporté tous les comtés, car ils étaient confrontés à une carte difficile où ils défendraient huit sièges d’État swing. Mais M. Manchin est resté discret sur ses projets.

Lorsque je lui ai demandé jeudi si la victoire du gouverneur Andy Beshear dans le Kentucky, un État voisin des Appalaches blanches à forte population ouvrière semblable à la Virginie occidentale, aurait un impact sur sa décision, il a souri et a répondu : « Rien n’a d’impact sur ma décision, sauf ma famille.

Puis, seulement deux heures plus tard, M. Manchin a décidé de lancer un dernier doigt d’honneur à son parti en annonçant qu’il ne se représenterait pas. La décision garantit pratiquement que le siège reviendra aux républicains, renforçant ainsi leur domination dans les Appalaches ancestralement démocrates.

Les démocrates ont du mal à défendre leur majorité de 51 sièges au Sénat. Avec le départ de M. Manchin, ils devront détenir des sièges dans le Michigan, la Pennsylvanie et le Wisconsin – trois États que M. Trump a remportés en 2016 et perdu de peu en 2020 – ainsi qu’un dans l’État perpétuel du Nevada.

En plus de cela, si la sénatrice Kyrsten Sinema, l’autre centriste malfaiteur de M. Manchin qui a quitté le Parti démocrate l’année dernière pour devenir indépendant, se présentait à la réélection, l’Arizona pourrait voir une course à trois entre elle, le représentant démocrate Ruben Gallego. et le candidat républicain échoué au poste de gouverneur et négationniste des élections Kari Lake.

En outre, les Républicains espèrent renverser deux sièges supplémentaires au Sénat dans des États rouge vif – le Montana et l’Ohio, que M. Trump a remportés deux fois. Comme M. Manchin, les sénateurs sortants – Sherrod Brown de l’Ohio et Jon Tester du Montana – ont créé des marques uniques qui leur ont historiquement permis de paraître plus accessibles aux électeurs des États rouges.

Mais la polarisation, la faible cote de popularité de M. Biden et le déclin du vote partagé jouent tous en défaveur des deux hommes, rendant la tâche des démocrates plus difficile. Même si les démocrates détenaient tous les sièges au Sénat dans les États remportés par M. Biden en 2020 et que les républicains remportaient les élections sénatoriales dans les États que M. Trump a remportés l’année dernière, les démocrates se retrouveraient toujours avec une minorité de trois sièges.

En plus de cela, M. Manchin dit ami du À l’intérieur de Washington newsletter Julie Tsirkin de NBC News qu’il n’écarte pas l’idée de se présenter à la présidence sur la base d’un ticket tiers. Cela survient malgré le fait que les démocrates craignent qu’une candidature d’un tiers ne divise la course et conduise à la victoire de M. Trump.

Essentiellement, M. Manchin quitte le Sénat de la même manière qu’il y est entré : irritant les démocrates et mettant en péril leur capacité à gouverner. Et, pour emprunter à Les Affranchisils n’ont guère d’autre choix que de rester assis et de l’accepter.