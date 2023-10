Le règlement sur les séparations des familles Trump à la frontière vise à limiter les séparations futures pendant 8 ans

SAN DIEGO (AP) — Un règlement déposé lundi dans le cadre d’un procès de longue date concernant la séparation des parents et de leurs enfants à la frontière par l’administration Trump interdit au gouvernement de procéder à des séparations similaires pendant huit ans tout en offrant également des avantages tels que la possibilité pour leurs parents de venir. en Amérique et travailler, selon l’administration Biden.

Le règlement entre l’administration Biden et l’American Civil Liberties Union, qui représente les familles séparées de leurs enfants, doit encore être approuvé par le juge. Mais s’il était finalisé, il serait beaucoup plus difficile pour toute administration, y compris l’ancien président Donald Trump, favori pour l’investiture présidentielle républicaine, de relancer l’une de ses tactiques les plus controversées visant à stopper l’immigration à la frontière sud s’il remporte l’année prochaine. élection.

« Nous avons l’intention de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour garantir que la cruauté du passé ne se reproduise pas à l’avenir. Nous avons défini des procédures dans le cadre de cet accord de règlement pour faire avancer cet effort », a déclaré le secrétaire à la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, à l’Associated Press.

L’administration Trump a séparé des milliers d’enfants de leurs parents ou tuteurs avec lesquels ils voyageaient alors qu’elle décidait de poursuivre pénalement les personnes ayant franchi illégalement la frontière sud-ouest. Les mineurs ne peuvent pas être placés en détention pénale avec leurs parents. Ils ont été transférés au ministère de la Santé et des Services sociaux, puis généralement envoyés vivre avec un parrain, souvent un parent ou une autre personne ayant un lien familial.

Les systèmes de suivi défectueux mis en place par les autorités américaines ont amené de nombreuses personnes à être séparées pendant une période prolongée ou à ne jamais retrouver leurs parents. Face à une forte opposition, Trump a finalement changé de cap en 2018, quelques jours avant qu’un juge ne mette un terme à cette pratique à la suite d’un procès intenté par l’ACLU. Lors d’une assemblée publique sur CNN plus tôt cette année, Trump n’a pas exclu une seule fois la séparation des familles.

Lee Gelernt, avocat principal de l’ACLU, a salué le règlement.

« Ce règlement signifie que les bébés et les jeunes enfants pourront enfin voir leurs parents après des années de séparation et que ces familles en souffrance auront la possibilité de demander un statut légal. Cela empêche également de manière cruciale toute tentative d’une future administration de reconstituer une autre politique de séparation familiale », a déclaré Gelernt. « Rien ne peut reconstituer ces familles, mais c’est au moins un début. »

Le président Joe Biden a publié un décret dès son premier jour de mandat pour réunir les familles. Selon les chiffres publiés par le ministère de la Sécurité intérieure en février, 3 881 enfants ont été séparés de leur famille entre 2017 et 2021. Environ 74 % d’entre eux ont retrouvé leur famille : 2 176 avant la création d’un groupe de travail de l’administration Biden et 689 après.

Des centaines de familles ont poursuivi le gouvernement fédéral en justice, réclamant à la fois des dommages-intérêts et des changements de politique.

Ce règlement déposé devant le tribunal fédéral de San Diego ne comprend pas de dommages-intérêts pécuniaires. Mais il offre des avantages clés, notamment l’autorisation pour les parents d’enfants séparés de venir aux États-Unis sous condition humanitaire pendant trois ans et de travailler aux États-Unis. Les familles reçoivent une aide en matière de logement et des prestations de santé médicale et comportementale conçues pour faire face à certains des traumatismes associés. avec les séparations.

Mayorkas a décrit comment il avait rencontré une femme qui avait été séparée de sa fille et comment, après leur réunion, sa fille avait encore du mal à vivre cette expérience.

« Nous devons aider ces familles à guérir. Et c’est une obligation que nous portons en raison de la douleur que nous leur avons infligée », a-t-il déclaré.

Ils auront également accès à des services juridiques qui seront essentiels pour pouvoir déposer des demandes d’asile pour rester aux États-Unis de manière permanente. Le règlement supprime également le délai habituel d’un an pour demander l’asile, et les parents peuvent présenter une demande même si leur demande a été précédemment refusée, a déclaré Gelernt. Une équipe spéciale de superviseurs examinera leurs cas.

Certaines de ces prestations étaient déjà accessibles aux familles dans le cadre d’un groupe de travail créé par l’administration Biden et conçu pour réunir les familles séparées. Mais Gelernt a déclaré que le règlement dépasse la compétence du groupe de travail dans des domaines clés tels que l’assistance en matière d’asile. L’accord interdit également les séparations futures, ce que le groupe de travail n’a pas fait, et Gelernt a déclaré qu’une future administration aurait pu dissoudre le groupe de travail alors que l’accord est contraignant.

Dans le cadre du règlement, il serait toujours possible de séparer les enfants à la frontière de leurs parents ou tuteurs, mais dans des scénarios limités, comme c’est le cas depuis de nombreuses années. Cela inclut si l’enfant est victime de maltraitance ou si le parent a commis un crime beaucoup plus grave que le franchissement illégal de la frontière.

Le règlement exige que le gouvernement conserve des documents détaillés lorsqu’il sépare les enfants de leurs parents, afin d’éviter le chaos qui a éclaté lors des séparations familiales sous l’ère Trump, où les parents et les enfants n’ont pas pu être réunis.

À un moment donné en 2021, l’administration négociait un éventuel versement de centaines de milliers de dollars à chaque parent et enfant séparé. Des informations ont fuité sur les négociations et ont provoqué une réaction politique.

Maintenant que le gouvernement et l’ACLU se sont mis d’accord sur un plan de règlement, le juge tiendra une audience pour décider s’il l’accepte. Avant cela, les personnes opposées au règlement peuvent soulever des objections auprès du juge.

Santana a rapporté de Washington.

Rebecca Santana et Elliot Spagat, Associated Press