Le règlement provisoire dans le cadre d’un procès meurtrier pour l’effondrement d’un condo en Floride totalise près de 1 milliard de dollars US

Un règlement provisoire de près d’un milliard de dollars américains a été conclu dans le cadre d’un recours collectif intenté par des familles de victimes et de survivants de l’effondrement d’un condominium en juin dernier à Surfside, en Floride, a déclaré mercredi un avocat.

Harley S. Tropin a annoncé le règlement de 997 millions de dollars lors d’une audience devant le juge du tribunal de circuit de Miami-Dade, Michael Hanzman. Toujours en attente d’approbation finale, le règlement implique des compagnies d’assurance, des promoteurs d’un immeuble adjacent et d’autres défendeurs.

Plus tôt cette année, Hanzman avait approuvé un règlement de 83 millions de dollars pour indemniser les personnes qui ont subi des pertes économiques telles que des unités en copropriété et des biens personnels. Une question clé depuis le début a été de savoir comment répartir l’argent de la vente de la propriété, le produit de l’assurance et les dommages-intérêts des poursuites entre les cas de décès injustifiés et les réclamations de propriété.

Le condominium de 12 étages Champlain Towers South s’est effondré brusquement aux petites heures du matin du 24 juin 2021, détruisant presque instantanément des dizaines d’unités de condo individuelles et enterrant les victimes sous des tonnes de décombres. Les sauveteurs ont passé des semaines à creuser soigneusement des montagnes de béton, d’abord pour trouver des survivants, puis pour récupérer les restes de ceux qui sont morts.

Au total, 98 personnes ont été tuées, dont 4 Canadiens.

REGARDER | L’immeuble en copropriété en Floride avait des problèmes structurels et nécessitait des réparations :

La poursuite principale, déposée au nom des victimes et des membres de la famille des tours Champlain Sud, soutient que les travaux sur la tour adjacente du parc Eighty Seven ont endommagé et déstabilisé le bâtiment des tours Champlain, qui avait un besoin urgent de réparations structurelles majeures. Les tours Champlain étaient au milieu de leur révision structurelle de 40 ans lorsqu’elles se sont partiellement effondrées.

L’effondrement a déclenché des poursuites judiciaires de la part des victimes, des familles et des propriétaires de condos ainsi que des enquêtes étatiques et fédérales. En décembre, un grand jury de Floride a publié une longue liste de recommandations visant à prévenir un nouvel effondrement de la copropriété, notamment des inspections plus précoces et plus fréquentes et une meilleure étanchéité.

L’immeuble en copropriété était situé à Surfside, une ville juste au nord de Miami Beach. L’enclave peu connue comprend un mélange de maisons plus anciennes et de condos similaires à la tour effondrée, construite il y a des décennies pour la classe moyenne, et de condos de luxe récemment érigés attirant les riches.