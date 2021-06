Le règlement Nexus 6P envoie une autre ronde d’argent

Il y a un an, Google et Huawei ont clôturé un procès concernant leur téléphone Nexus 6P co-créé en envoyant des paiements de règlement pour quelques problèmes graves (bouclage de démarrage et épuisement de la batterie) qui ont affecté le téléphone. Nous avons reçu un paiement, de même qu’un certain nombre de nos lecteurs. Bizarrement aujourd’hui, une autre série de paiements semble sortir.

Ce matin, j’ai reçu un paiement de 6,14 $ et un autre de nos lecteurs nous a contactés presque au même moment, disant qu’ils avaient reçu 11,33 $. Un couple de personnes sur Twitter obtenu des dépôts similaires. C’est étrange parce que nous avons tous reçu des paiements l’année dernière et le site Web du procès indique que la distribution finale des paiements « sera versée aux demandeurs valides au plus tard le 21 février 2020 ».

Le paiement que je viens de recevoir comprenait une note du « Fonds de règlement des litiges concernant la responsabilité des produits Nexus 6P » et disait ce qui suit (le paiement de l’année dernière provenait de KCC Class Action Services, LLC.)

« Ce paiement est l’indemnité de règlement à laquelle vous avez droit pour votre réclamation admissible dans le cadre du règlement du recours collectif dans le cadre du litige en matière de responsabilité des produits In re Nexus 6P. Cette récompense peut être imposable ou non, selon vos faits et circonstances particuliers. Veuillez contacter un conseiller fiscal ou un autre conseiller financier qualifié pour toute question concernant le traitement fiscal de l’indemnité de règlement que vous recevez en vertu de ce règlement de recours collectif. L’administrateur du règlement et les avocats représentant les parties dans cette affaire ne peuvent vous fournir aucun conseil fiscal. Si vous avez des questions concernant cette distribution, veuillez communiquer avec l’administrateur du règlement par courriel à [email protected] ou visitez www.nexus6psettlement.com. Cordialement, Administrateur du règlement. VEUILLEZ NE PAS TÉLÉPHONER AU TRIBUNAL OU AU BUREAU DU GREFFIER POUR VOUS RENSEIGNER SUR CE RÈGLEMENT OU LE PROCESSUS DE RÉCLAMATION.

Ils ont mal orthographié l’adresse e-mail dans cette citation, ce qui est étrange, mais peu importe. J’ai quand même envoyé un e-mail au bon en lui demandant plus d’informations sur ce deuxième paiement. Peut-être restait-il des fonds ?

Nous verrons ce que nous pouvons découvrir, mais si vous avez obtenu de l’argent supplémentaire grâce au procès du Nexus 6P, faites-le nous savoir.