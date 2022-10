Le règlement forestier de la Colombie-Britannique paierait un couple de 300 000 $ pour les inondations

Les avocats du gouvernement de la Colombie-Britannique ont accepté de payer 300 000 $ pour régler une poursuite intentée par un couple dont la propriété a été inondée après qu’un tiers de la forêt du bassin versant environnant ait été abattu.

L’accord est venu dans une note manuscrite qui a été signée par les avocats de la Couronne et remise au tribunal le jour où le procès devait commencer le mois dernier.

Ray Chipeniuk et Sonia Sawchuk avaient lancé la poursuite en 2014, affirmant que BC Timber Sales, l’organisme provincial de la Couronne responsable de la vente aux enchères d’environ 20 % de la coupe annuelle autorisée de la Colombie-Britannique, avait fait preuve de négligence en omettant de prendre des précautions raisonnables pour assurer leur propriété dans le nord-ouest de la Colombie-Britannique. ne serait pas endommagé par la journalisation.

Il a également allégué que l’agence avait commis le délit civil de nuisance en coupant à blanc le bassin versant dans une «étendue déraisonnable», provoquant des inondations et une augmentation des débits d’eau qui continueraient d’affecter la jouissance par les demandeurs de leur propriété, au sud de Smithers.

La réponse de 2015 de la province à la poursuite civile nie la négligence et nie que la province avait une obligation de diligence envers le couple. Il indique que BC Timber Sales s’est engagé dans un processus de planification «typique pour les opérations forestières» en Colombie-Britannique, y compris l’évaluation des conditions du bassin versant et l’engagement d’un hydrologue pour fournir des conseils.

L’avocat du couple, Ian Lawson, a déclaré qu’il avait présenté une offre de règlement de 300 000 $. Il a dit qu’il était à la Cour suprême de la Colombie-Britannique à Smithers le mois dernier, attendant le début du procès, lorsque les avocats de la Couronne ont demandé une pause.

Ils lui ont ensuite remis la note manuscrite acceptant le règlement de 300 000 $, sous réserve de l’approbation finale, «que l’avocat de la province s’engage à poursuivre rapidement».

Lawson a décrit la décision de dernière minute comme “plutôt dramatique”.

Le ministère des Forêts a refusé de commenter, affirmant que l’affaire n’avait pas été officiellement finalisée.

La Presse canadienne a vu une copie de l’offre signée par les avocats de la Couronne.

Chipeniuk, professeur à la retraite de planification environnementale à l’Université du Nord de la Colombie-Britannique, a déclaré dans une interview que lui et sa femme avaient passé des années à chercher une propriété rurale idéale avec un terrain aussi proche que possible de son état naturel.

Ils ont acheté la propriété de 65 hectares en 2004 et se sont mis au travail pour agrandir un réseau de sentiers forestiers et de jardins dont ils pourront profiter pendant leur retraite.

Chipeniuk a déclaré que le paysage est maintenant tellement saturé qu’il ne peut pas utiliser son tracteur dans certaines parties de la propriété et que de longs tronçons de sentiers sont inutilisables pendant une grande partie de l’année.

Chipeniuk a déclaré que pendant un an, il avait fait part de ses inquiétudes à BC Timber Sales quant à la possibilité que l’exploitation forestière puisse affecter l’hydrologie en aval.

Mais le bloc coupé a été vendu aux enchères et 30 % du bassin versant a été exploité en 2009.

La propriété a d’abord été inondée en 2012, puis à nouveau en 2018.

La première inondation a provoqué un glissement de terrain sur la propriété, submergé l’allée du couple et entraîné la contamination de l’eau de leur puits par E. coli, indique le procès.

Les inondations ont entraîné la perte combinée de plus de 160 arbres, tout en réduisant la valeur de la propriété d’environ 236 000 $, selon les plaignants.

Chipeniuk a déclaré qu’en plus des dommages physiques causés par les inondations, cela lui avait laissé, ainsi que sa femme, ce que certains psychologues appellent un “chagrin écologique”.

Presque tous les jours, a-t-il dit, ils ressentaient un pincement de dépression résultant des changements que l’exploitation forestière et les inondations avaient provoqués dans le paysage.

Chipeniuk a déclaré que sur la base de conversations avec les propriétaires précédents, la propriété n’avait jamais eu de problèmes de sursaturation ou d’inondation au cours des 30 années précédant l’exploitation forestière.

Après avoir déposé leur plainte, le couple a embauché Younes Alila, un expert en hydrologie forestière et professeur au département de gestion des ressources forestières de l’Université de la Colombie-Britannique, pour fournir des preuves sur ce qui a conduit à l’inondation.

Alila a décrit la preuve que l’exploitation forestière était le coupable comme un “slam dunk”.

Il a préparé un rapport de 70 pages décrivant sa conclusion selon laquelle la coupe à blanc avait des débits «suralimentés» dans le bassin versant, la neige et la fonte des neiges étant le facteur clé.

Le bassin versant relativement plat de trois kilomètres carrés se trouve dans « l’ombre pluviométrique » des montagnes côtières de la Colombie-Britannique, ce qui en fait un environnement plus sec. Un peu plus de la moitié des précipitations annuelles moyennes de 500 millimètres tombent sous forme de neige, a déclaré Alila.

“La topographie plate dans l’environnement de neige est très sensible aux inondations”, a-t-il déclaré, la neige dans une zone de basse altitude fondant d’un seul coup, et plus rapidement, que sur une montagne avec des températures plus basses à des altitudes plus élevées.

L’exploitation forestière a modifié la composition de la forêt, supprimant la moitié des conifères, un autre facteur influençant la fonte des neiges, a déclaré Alila dans une interview.

Les conifères, qui conservent leur verdure en hiver, aident à collecter la neige avant qu’elle n’atteigne le sol et redirigent une partie de cette humidité vers l’atmosphère par un processus appelé sublimation. Les arbres à feuilles persistantes fournissent également de l’ombre, ralentissant la fonte des neiges par temps ensoleillé, a-t-il déclaré.

«Lorsque vous enlevez les arbres (conifères) … cela élimine à la fois l’interception de la neige et l’ombrage du manteau neigeux. Cela augmente la quantité de neige qui s’accumule dans le bloc de coupe et cela augmente l’énergie disponible pour sa fonte.

Avant l’exploitation forestière, les deux tiers du bassin versant étaient couverts de conifères, a déclaré Alila, tandis que le reste était constitué d’arbres à feuilles caduques qui perdent leurs feuilles en hiver.

Maintenant, environ un tiers du bassin versant a été exploité, un tiers est couvert d’arbres à feuilles caduques et un tiers par les conifères restants, a-t-il déclaré.

Alila a déclaré que la perte de la moitié des conifères du bassin versant a effectivement doublé l’impact du taux d’exploitation forestière à 60 % en termes d’effet sur la neige, la fonte des neiges et l’hydrologie.

“La fonte était désynchronisée entre les arbres à feuilles caduques et les conifères”, a-t-il dit, ce qui signifie qu’elle se produisait à des rythmes et à des moments différents.

La synchronisation de la fonte des neiges induite par l’exploitation forestière a amplifié l’ampleur, la durée et la fréquence des écoulements d’eau, en particulier au printemps, a-t-il déclaré.

Il faudrait des décennies pour que l’hydrologie du bassin versant se remette de l’exploitation forestière, a déclaré Alila, notant que son analyse de la recherche en hydrologie forestière dans des environnements secs et enneigés suggérait uniformément qu’il y avait peu ou pas de rétablissement au cours des 20 premières années suivant l’exploitation forestière.

Une reprise substantielle n’est attendue qu’après 60 à 80 ans, a-t-il déclaré.

La société forestière qui a coupé les arbres, Triantha Enterprises Ltd., a également été désignée comme défenderesse dans la poursuite de Chipeniuk. La société a accepté un règlement antérieur, dont les détails sont soumis à un accord de confidentialité, a déclaré Lawson.

Un règlement n’est pas aussi puissant qu’un jugement, qui pourrait éclairer les affaires à l’avenir, a déclaré Lawson, mais il espérait que cela encouragerait d’autres propriétaires fonciers qui auraient pu vivre des circonstances similaires à explorer leurs options.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 8 octobre 2022.