Le règlement du vapotage par Juul est censé totaliser 1,7 milliard de dollars

Juul continue de vendre ses produits aux États-Unis en attendant une décision de la Food and Drug Administration, qui réglemente les e-cigarettes. En juin, l’agence a rejeté la demande de l’entreprise pour permettre à ses vapes et dosettes de rester sur le marché. Juul est allé au tribunal et a reçu un sursis temporaire; la FDA a alors suspendu sa décision pour un examen plus approfondi, qui se poursuit.

Le nouveau règlement ne met pas fin aux réclamations contre Altria, qui détenait une participation de 35% dans Juul, selon les avocats des plaignants. L’accord n’offre pas de fonds immédiatement, mais ouvrira un processus de réclamation permettant aux 10 000 plaignants de demander la distribution des fonds.