Le règlement du recours collectif permet aux Canadiens de réclamer un minimum de 20 $

Un recours collectif a été réglé au Canada mardi pour 29,7 millions de dollars concernant la prétendue fixation des prix de certains appareils électroniques de lecteur de disque optique (ODD), y compris les lecteurs DVD et Blu-Ray, les lecteurs CD, les ordinateurs de bureau et les consoles de jeux vidéo.

La poursuite intentée en Colombie-Britannique, en Ontario et au Québec alléguait qu’entre le 1er janvier 2004 et le 1er janvier 2010, ces produits ODD avaient été vendus à un prix supérieur à leur valeur, ce qui a incité les consommateurs et les entreprises à dépenser plus qu’ils n’auraient dû.

Les marques nommées dans le procès comprennent BenQ, Hitachi-LG, NEC, Panasonic, Phillips, Pioneer, Quanta, Sony, TEAC et Toshiba Samsung.

Les Canadiens peuvent recevoir un minimum de 20 $ par réclamation et n’ont pas besoin de preuve d’achat. Ceux qui souhaitent réclamer plus de 20 $ devront fournir un reçu, mais le montant remboursé dépendra du nombre et de la taille des réclamations déposées par tous les Canadiens.

Ceux qui souhaitent faire une réclamation peuvent le faire en ligne jusqu’au 14 novembre 2022.