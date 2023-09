Le règlement du divorce de Kevin Costner pourrait ne pas être la fin pour l’ancien couple : expert

Kevin Costner et Christine Baumgartner ont réglé leur divorce cette semaine, plus de quatre mois après qu’elle ait déposé les documents nécessaires pour mettre fin à leur mariage de 18 ans.

Toutefois, selon un juriste, cela ne veut pas dire que le couple est nécessairement tiré d’affaire lorsqu’il s’agit de revoir une salle d’audience.

Fox News Digital analyse certaines scissions récentes d’Hollywood et leurs derniers développements avec l’avocat célèbre spécialisé en divorce, Christopher C. Melcher, associé chez Walzer Melcher et Yoda.

Kevin Costner et Christine Baumgartner

Après une bataille judiciaire de quatre mois, Costner et Baumgartner se sont mis d’accord sur les termes d’un accord de divorce, bien que les termes de l’accord n’aient pas été immédiatement divulgués. Le règlement est intervenu alors que l’ancien couple retournait au tribunal pour déterminer qui serait responsable du paiement de près d’un million de dollars d’honoraires d’avocat.

« Malheureusement, nous voyons beaucoup d’accords échouer lors d’un divorce parce que les gens se sentent obligés de les conclure, et ils éprouvent souvent des remords de la part de l’acheteur », a déclaré Melcher. « Donc, je ne serais pas surpris si nous voyions Christine revenir et dire : ‘Je n’aime vraiment pas cet accord et j’aimerais l’améliorer.' »

KEVIN COSTNER ATTEINT UN RÈGLEMENT DE DIVORCE AVEC L’EX CHRISTINE BAUMGARTNER

Il a ajouté : « J’espère pour le bien de la famille qu’il ne fera pas cela, mais cela pourrait arriver. »

L’acteur de « Yellowstone » a remporté une victoire juridique majeure la première semaine de septembre lorsqu’un juge a statué en faveur de Costner et a réduit la pension alimentaire mensuelle pour ses trois enfants à 63 209 $. Le juge Thomas Anderle avait précédemment fixé une ordonnance alimentaire temporaire pour enfants à 129 755 $.

« Christine ne cessait de demander de plus en plus d’argent, et ses demandes de pension alimentaire pour enfants étaient tout simplement déchirantes et déraisonnables, et cela a vraiment nui à sa crédibilité devant le tribunal », a déclaré Melcher. « Au fur et à mesure qu’elle perdait affaire après affaire, l’écriture était sur le mur et il devenait clair que le tribunal allait faire respecter l’accord préalable au mariage. C’est pourquoi elle a dû conclure un accord. »

Il a ajouté que régler un divorce est « toujours une bonne idée, et surtout pour les célébrités parce que c’est tout simplement toxique pour leur marque. Ce qui est malheureux, c’est qu’ils ont dû traverser des mois de litiges vraiment embarrassants et acrimonieux pour en arriver là, et ils auraient pu s’entendre à » Mais je suis content qu’ils l’aient fait maintenant. «

Danny Masterson et Bijou Phillips

L’épouse de Danny Masterson, Bijou Phillips, a demandé le divorce deux semaines seulement après que l’acteur de « That ’70s Show » ait été condamné à 30 ans de prison à vie après avoir été reconnu coupable de viol.

Phillips, 43 ans, a cité des « différences irréconciliables » et a demandé une pension alimentaire pour son conjoint dans des documents judiciaires obtenus par Fox News Digital.

De plus, l’ancien mannequin indiquait « À déterminer » comme date de séparation sur la demande de divorce.

L’ÉPOUSE DE DANNY MASTERSON, BIJOU PHILLIPS, EST « LE CŒUR BRISÉ », IMPLIQUE LA MISÉRICORDE LORS DE LA CONDAMNATION DE L’ACTEUR POUR VIOL

« Souvent, on ne sait pas clairement quand les époux vivent réellement séparés, mais dans les documents de Bijou, elle a indiqué qu’elle vivait exclusivement avec leur fille depuis 2018 », a expliqué Melcher. « Donc, ça fait cinq ans qu’elle vit avec sa fille et Danny qui vit ailleurs. »

« Cela n’a pas beaucoup de sens d’après ce que Bijou a dit au tribunal selon lequel ils formaient une famille heureuse et voulaient rester ensemble. Il y a donc certainement une incohérence dans la paperasse. »

Ariana Grande et Dalton Gomez

Ariana Grande a demandé le divorce de son mari Dalton Gomez après presque deux ans de mariage. Peu de temps après le dépôt de sa requête, Gomez a soumis ses propres documents pour la dissolution du mariage et la séparation légale, a confirmé Fox News Digital.

ARIANA GRANDE DEMANDE LE DIVORCE DE VOTRE MARI DALTON GOMEZ APRÈS 2 ANS DE MARIAGE

Dans les documents obtenus par Fox News Digital, Grande a précisé qu’un accord prénuptial était en vigueur au moment de leur mariage. Elle espère peut-être également qu’un juge fasse une évaluation rapide avec un jugement stipulé.

« Quand Ariana a demandé le divorce, elle a indiqué qu’elle s’attendait à ce que cela aboutisse à ce qu’on appelle un jugement stipulé, qui est une décision convenue dans l’affaire », a déclaré Melcher. « C’est aussi mon évaluation. »

Il a ajouté : « Il s’agit d’un mariage de courte durée. Ils ont un accord prénuptial. J’ai donc l’impression que nous n’allons pas voir ces gens au tribunal. Ils vont simplement signer un accord pour que le tribunal rende un jugement de dissolution. et continuer leur vie. »

Grande et Gomez se sont mariés au plus fort de la pandémie de COVID-19 en mai 2021 à leur domicile de Montecito, en Californie. Ils ont commencé à se fréquenter en janvier 2020 et se sont fiancés à la fin de l’année.

Peu de temps après l’annonce de la séparation du couple, des rumeurs ont commencé selon lesquelles Grande était en couple avec sa co-star de « Wicked » Ethan Slater, également connu pour avoir joué dans « SpongeBob SquarePants: The Broadway Musical ».

L’épouse de Slater, Lilly Jay, a demandé le divorce en juillet.