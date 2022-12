Le règlement de Wells Fargo comprend 2 milliards de dollars pour les clients. Ce qu’il faut savoir

La quatrième plus grande banque du pays a conclu un accord avec le Consumer Financial Protection Bureau, annoncé mardi, pour résoudre les abus des clients liés aux prêts automobiles, aux comptes de dépôt et aux prêts hypothécaires, affectant environ 16 millions de comptes.

En d’autres termes, si vous faites partie des clients concernés, vous avez peut-être déjà reçu votre part des 2 milliards de dollars, ou vous aurez automatiquement des nouvelles de Wells Fargo. Vous n’avez rien à faire, a déclaré la banque.

Le CFPB a déclaré que les clients de la banque se voyaient imposer illégalement des frais et des intérêts sur les prêts automobiles et hypothécaires, que leurs voitures avaient été reprises à tort et que les paiements des prêts automobiles et hypothécaires avaient été mal appliqués. En outre, Wells Fargo a facturé aux consommateurs des frais de découvert illégaux et appliqué d’autres frais incorrects aux comptes chèques et d’épargne, et a gelé de manière inappropriée certains comptes, a déclaré le CFPB.