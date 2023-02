Le règlement de la ville de l’île interdisant la consommation publique de drogue contesté devant les tribunaux

La Pivot Legal Society de Vancouver porte devant les tribunaux le règlement de la ville de Campbell River interdisant la consommation publique de drogue, affirmant qu’il n’est pas de la compétence de la ville de le faire.

Une requête à la Cour suprême de la Colombie-Britannique a été déposée le vendredi 10 février demandant une déclaration selon laquelle le règlement n° 3884 de Campbell River (le règlement modifiant le règlement sur les nuisances publiques) et le règlement n° 3885 (le règlement modifiant le règlement sur la billetterie pour les infractions au règlement) sont ultra vires ou invalides et sont “déraisonnables, contraires aux dispositions de la loi sur les collectivités locales et de la charte communautaire et sont invalides”.

La pétition demande également une ordonnance annulant les règlements, une injonction provisoire empêchant la ville d’appliquer les règlements, une ordonnance pour les frais de la procédure et “toute autre réparation que cette honorable cour juge juste”.

Les règlements ont été adoptés le 26 janvier en prévision de l’exemption du 31 janvier de Santé Canada accordée à la province de la Colombie-Britannique à la demande de la province qui supprime les sanctions pénales pour les adultes de la Colombie-Britannique qui possèdent certaines substances illicites jusqu’à un total de 2,5 grammes pour leur propre compte. utiliser.

La ville a publié les deux règlements «pour la protection et l’amélioration du bien-être de la communauté en interdisant la consommation de substances contrôlées dans toute installation municipale, parc d’autoroute ou espace public» et prévoit une amende pouvant aller jusqu’à 200 $.

La société est représentée par l’avocate de Campbell River, Sarah Runyon, qui a déclaré que la société demandait une déclaration selon laquelle les règlements administratifs ne relèvent pas de la compétence de la ville. Les gouvernements locaux ne peuvent pas légiférer sur les règlements de santé publique sans l’approbation du gouvernement provincial, a déclaré Runyon.

“C’est en violation directe”, a déclaré Runyon.

La ville a également l’obligation légale de consulter la santé publique au sujet des règlements liés à la santé, a déclaré Runyon.

La pétition cite l’adoption par la ville des règlements lors de sa réunion ordinaire du 26 janvier 2023 et à laquelle elle a voté contre la réception d’une lettre du Dr Charmaine Enns, le médecin hygiéniste de l’île du Nord, demandant au conseil municipal de reporter l’adoption de la statuts pendant six mois. Le Dr Enns a déclaré dans la lettre que le conseil devrait consulter le médecin hygiéniste local lors de la prise de décisions en matière de santé publique.

Depuis quelques années, Campbell River, comme de nombreuses communautés de la province, est aux prises avec le problème des comportements indisciplinés et de l’itinérance dans son centre-ville associé à la santé mentale et à la toxicomanie.

Les conseillers municipaux ont été frustrés par l’incapacité de mettre en œuvre des mesures qui ont un impact significatif sur une situation qui est techniquement de compétence provinciale.

Pivot Legal Society travaille en partenariat avec les communautés touchées par la pauvreté et l’exclusion sociale pour identifier les priorités et développer des solutions aux problèmes complexes de droits de l’homme, selon la requête de la Cour suprême. Le travail de Pivot se concentre sur quatre domaines politiques, notamment la politique en matière de drogue et l’itinérance. Pivot est basé à Vancouver, en Colombie-Britannique

La campagne de logement de Pivot vise à mettre fin à la criminalisation des personnes sans abri en défiant “les lois discriminatoires et les pratiques d’application de la loi qui violent les droits de l’homme, perpétuent la stigmatisation et empêchent les personnes sans abri et en logement précaire de prendre des mesures pour sauver leur propre vie”, indique la pétition.

