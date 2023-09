Le règlement de Calgary visant à protéger les événements LGBTQ fait face à une contestation judiciaire

Un règlement municipal de la ville de Calgary qui établit une zone tampon entre les manifestants et les événements de dragsters fait face à une contestation judiciaire quant à savoir si un gouvernement municipal a le pouvoir d’adopter de telles règles.

En mars, le règlement sur l’accès sûr et inclusif a été adopté pour répondre à l’escalade des protestations lors d’événements de drag, notamment un certain nombre d’événements Reading with Royalty dans les bibliothèques de Calgary.

Le règlement interdit certains types de manifestations à moins de 100 mètres de l’entrée d’un centre de loisirs ou d’une bibliothèque appartenant à la ville. La ville affirme avoir établi des zones d’accès afin que les gens puissent accéder aux services et installations publics sans être « exposés à des messages ou à des comportements haineux, intimidants, harcelants ou discriminatoires ».

Le règlement fera l’objet d’un contrôle judiciaire en février 2025, après qu’une contestation constitutionnelle ait été déposée en mai. La Fondation canadienne de la Constitution, qui a déposé la contestation, a déclaré que cela faisait partie de son mandat de défendre les libertés fondamentales.

Une manifestante maintient une distance de 100 mètres par rapport à un événement Reading with Royalty organisé dans une succursale d’une bibliothèque de Calgary en mars. (Jeff McIntosh/La Presse Canadienne)

Dans un communiqué envoyé par courrier électronique, la directrice exécutive du groupe, Joanna Baron, a déclaré que le règlement avait retenu leur attention « car il s’agit d’une violation évidente du droit à la liberté d’expression ».

« Il restreint les manifestations spécifiques dans des zones autour des centres de loisirs et des bibliothèques – des lieux qui sont des centres d’expression démocratique. De plus, il cible des formes d’expression spécifiques, alors que la garantie de liberté d’expression de la Charte est neutre en termes de contenu », peut-on lire dans le communiqué.

Yoav Niv, un avocat spécialisé en réglementation pénale de l’Alberta qui représente ce groupe, a déclaré qu’il contesterait la capacité d’un gouvernement municipal à adopter ce type de règlement.

« La municipalité de Calgary tente effectivement de réglementer le harcèlement criminel et les discours haineux, ce qui est déjà inscrit dans le Code criminel. C’est le travail du gouvernement fédéral », a-t-il déclaré.

Niv a ajouté que le règlement avait été adopté à la hâte pour répondre aux manifestations, et il conteste le règlement interdisant certains types de manifestations, mais pas d’autres.

« Nous ne pouvons pas avoir une situation dans laquelle vous êtes autorisé à avoir un type d’expression politique dans un certain endroit, mais vous n’êtes pas autorisé à en avoir d’autres. Et c’est là toute la difficulté », a déclaré Niv.

La ville affirme qu’entre le 14 mars et le 24 septembre, sept accusations ont été portées en vertu du règlement sur l’accès sûr et inclusif.

Niv a déclaré que lors d’un contrôle judiciaire, le juge déterminerait si le gouvernement avait le pouvoir de légiférer. Si le juge détermine que non, le règlement devra alors être reformulé.

L’artiste de drag Shane Onyou, un participant de longue date aux événements Reading with Royalty, a déclaré qu’il y avait toujours des manifestants aux lectures et que certains manifestants se sont faufilés dans les événements, mais que la situation s’est améliorée.

« Comme ils ne sont pas autorisés à se trouver juste devant l’endroit où nous organisons un événement 2SLGBTQ, cela a rendu l’entrée beaucoup plus sûre pour les gens », a déclaré Onyou.

Shane Onyou participe aux événements Reading with Royalty dans les bibliothèques de Calgary depuis des années. (Michaela Newman/Fierté de Calgary)

Il a déclaré qu’avant l’introduction du règlement, les manifestants tiraient des alarmes incendie et criaient après les enfants.

« Le règlement a créé une entrée sûre – c’est essentiellement tout ce qu’il nous donne. Ils sont toujours autorisés à crier des propos haineux. Ils sont toujours autorisés à protester. Ils ne peuvent tout simplement pas le faire directement devant l’entrée. »

Onyou a ajouté que les manifestations n’ont commencé que depuis un an et demi.

Howard Kislowicz, professeur agrégé à la faculté de droit de l’Université de Calgary qui étudie le droit constitutionnel, a déclaré que l’un des principaux éléments de l’argumentation de la Fondation canadienne de la Constitution est que le règlement concerne le droit pénal, qui relève de la compétence fédérale.

Mais il a ajouté que le règlement pourrait s’appliquer à la propriété et aux droits civils, qui sont un pouvoir provincial qui revient à une municipalité.

« Cela dépendra des preuves présentées, de la façon dont un tribunal percevra cette loi. »

Il a ajouté qu’en ce qui concerne les arguments concernant la liberté d’expression, la Fondation canadienne de la Constitution a le fardeau de prouver que le règlement viole ou porte atteinte à la liberté d’expression.

Il a déclaré que la ville devra démontrer qu’il y avait une bonne raison pour le règlement et un lien rationnel entre cet objectif et le règlement.

La ville dit qu’elle ne peut pas commenter cette contestation judiciaire car elle est en cours.