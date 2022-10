Le règlement crypto de Kim Kardashian un rappel pour vérifier les conseils d’argent en ligne

Le règlement cryptographique de Kim Kardashian pourrait être une leçon pour nous tous.

La superstar de la télé-réalité a accepté de payer 1,26 million de dollars pour régler les charges avec la Securities and Exchange Commission pour avoir omis de divulguer qu’elle avait été payée pour publier un article sur Instagram à propos de l’actif cryptographique d’EthereumMax, a annoncé l’agence lundi.

“Il est clair que la SEC fait un exemple avec Kim Kardashian, qui est peut-être la plus grande influenceuse au monde”, a déclaré Douglas Boneparth, planificateur financier agréé et président de Bone Fide Wealth à New York.