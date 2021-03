Un règlement historique de 27 millions de dollars dans un procès intenté pour la mort de George Floyd, annoncé comme un jury est choisi pour le procès pénal de l’officier accusé de l’avoir tué, complique une poursuite très médiatisée et pourrait devenir un motif d’appel d’une condamnation, disent les observateurs juridiques.

La mort de Floyd sous le genou de l’agent de police de l’époque Derek Chauvin a été filmée et vue par des millions de personnes. Elle a déclenché des manifestations à l’échelle nationale contre l’injustice raciale et la brutalité policière. Vendredi, la ville de Minneapolis a réglé un procès pour droits civils contre elle et les quatre officiers qui l’ont retenu.

L’annonce du règlement, qui a eu lieu alors que le procès criminel était sur une pause de midi, « était un moment incroyablement mauvais et extrêmement dommageable pour la défense et peut-être pour l’État », a déclaré Mary Moriarty, ancienne défenseur public en chef du comté de Hennepin, Minnesota.

Parmi les effets possibles: un juré potentiel pourrait présumer qu’il n’est pas nécessaire de condamner Chauvin parce que la famille Floyd a déjà reçu un règlement important, a-t-elle déclaré.

Chauvin est jugé pour meurtre au deuxième et au troisième degré et homicide involontaire coupable au deuxième degré. Les procureurs ont pris soin d’éviter les causes potentielles d’appel, a déclaré Moriarty. « Cela crée certainement un. Pas de leur fait. »

Floyd est décédé en mai après avoir été menotté et épinglé au sol sous le genou de Chauvin pendant plus de 9 minutes. Floyd a crié à plusieurs reprises: « Je ne peux pas respirer. »

La famille de Floyd a intenté une action en justice fédérale pour les droits civils en juillet contre la ville, Chauvin et trois autres officiers accusés de sa mort. Il a allégué que les policiers, qui ont depuis été licenciés, ont violé les droits de Floyd lorsqu’ils l’ont retenu et que la ville a permis à une culture de force excessive, de racisme et d’impunité de s’épanouir au sein de ses forces de police.

L’avocat de Chauvin demande à retarder le procès

Lorsque le tribunal s’est réuni lundi matin, l’avocat de la défense de Chauvin, Eric Nelson, a déclaré que le moment du règlement était suspect. Il « a une propension incroyable à entacher un groupe de jurés », a-t-il déclaré.

Il a noté que les sept jurés sélectionnés à ce moment-là pourraient trouver un titre sur le règlement en faisant défiler Facebook. Les jurés ne sont pas autorisés à voir ou à lire quoi que ce soit en rapport avec l’affaire, mais les médias sociaux sont autorisés.

Nelson a demandé au juge du tribunal de district du comté de Hennepin, Peter Cahill, de retarder le procès, de le déplacer vers un nouvel endroit et de séquestrer tous les jurés pour la durée. À partir de maintenant, ils ne seront séquestrés que pendant les délibérations.

Steve Schleicher, un procureur général adjoint spécial, a déclaré qu’il n’y avait aucune raison de retarder le procès.

Les procureurs souhaitent « juger cette affaire dans le vide sans aucune publicité préalable au procès », a-t-il déclaré. « Cela rendrait les choses moins compliquées, mais ce n’est tout simplement pas là où nous en sommes. »

Cahill a déclaré que les deux parties avaient des préoccupations légitimes, et il a qualifié le moment opportun de malheureux. « Mais je ne soupçonne aucune intention perverse dans le timing », qui, a-t-il dit, découle probablement du désir de la ville de limiter sa responsabilité si Chauvin est condamné.

Pourtant, Cahill a déclaré: « Je souhaite que les responsables de la ville cessent de parler autant de cette affaire. »

Il a dit qu’il ramènerait les sept jurés pour les interroger sur leur exposition au règlement civil, et qu’il examinerait la requête pour retarder l’affaire.

Le règlement ajoute-t-il à la publicité de la mort de Floyd?

Les avocats qui surveillent l’affaire ont déclaré qu’il était peu probable que l’affaire soit déplacée ou retardée.

«Il y a déjà tellement de publicité avant le procès, je ne pense pas que ce règlement change le mélange ultime d’informations», a déclaré Ted Sampsell-Jones, professeur à la Mitchell Hamline School of Law.

Sarah Davis, directrice exécutive du Legal Rights Center à but non lucratif de Minneapolis, a déclaré qu’elle avait suivi l’audience de lundi sur Twitter. Le timing du règlement était « incroyablement dommageable et préjudiciable », a-t-elle déclaré.

«Si j’étais l’avocat de la défense de Derek Chauvin, je demanderais l’annulation du procès», a-t-elle déclaré.

Mais il n’a peut-être pas été possible d’éviter un tel timing. Le conseil municipal de Minneapolis a approuvé le règlement vendredi et les votes sur les règlements juridiques doivent être publics, a déclaré Sarah McKenzie, porte-parole de la ville.

Quant à savoir si la famille Floyd aurait pu retarder un règlement jusqu’à la fin du procès pénal, Antonio M. Romanucci, l’un des avocats représentant la famille, a déclaré: «La justice n’attend pas».

Avocat de la famille Floyd: le règlement n’entache pas le groupe de jurés

Romanucci a déclaré qu’il n’y avait aucun moyen que l’annonce du règlement ait entaché le groupe de jurés.

« Il s’agit de la vidéo la plus diffusée dans l’histoire des droits civiques », a-t-il déclaré. «Vous allez me dire maintenant qu’une conférence de presse d’une heure va changer d’avis un juré après 10 mois de citoyens de Minneapolis entendant parler de George Floyd tous les jours?

Presque tous les jurés potentiels ont dit aux avocats qu’ils avaient vu ou entendu quelque chose à propos de l’affaire. Les avocats des deux côtés se sont demandé si les jurés potentiels seraient prêts à écarter toute opinion sur la mort de Floyd et à entendre les preuves avec un esprit ouvert.

Mais le premier juré potentiel à être interrogé lundi n’a pas aidé l’argument de Romanucci.

La femme, qui s’occupe de poursuites civiles dans le cadre de son travail en tant que professionnelle des ressources humaines, a déclaré qu’elle « avait presque haleté au montant » lorsqu’elle a accidentellement entendu parler du règlement. Elle a dit qu’elle pensait que cela signifiait que les responsables de la ville pensaient qu’ils perdraient l’affaire. La jurée potentielle a déclaré qu’elle ne pouvait pas être une jurée impartiale et elle a été renvoyée par le juge.

Elle était la seule à mentionner le règlement lundi.

Comment les jurés évitent-ils de découvrir des nouvelles de l’affaire?

Le débat de lundi sur la connaissance par les jurés des développements extérieurs n’est peut-être pas le dernier.

Bien que les jurés aient été invités à éviter la couverture médiatique de l’affaire, ils n’ont pas été incités à éviter les médias sociaux. Ils seront autorisés à utiliser leurs appareils lorsque le tribunal est en suspension, ce qui est généralement le cas dans les procès.

La pandémie a des possibilités limitées de se réunir avec les amis et la famille, et les gens passent plus de temps sur les appareils. Compte tenu de la nature des médias sociaux, les événements les plus controversés ont tendance à se hisser au sommet des fils d’actualité des gens.

Selon une étude du Pew Research Center menée l’année dernière au milieu de la pandémie, environ la moitié des adultes américains ont déclaré recevoir des nouvelles des médias sociaux «souvent» ou «parfois».

« Il est difficile d’éviter un titre, et c’est le problème », a déclaré Moriarty. « Vous ne pouvez pas faire défiler Facebook sans voir ce que vous ne voulez pas nécessairement voir. »

Suivez le correspondant national des USA TODAY Tami Abdollah, qui couvre le procès Derek Chauvin, à @latams