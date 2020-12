La bibliothécaire du Congrès Carla Hayden a annoncé lundi la sélection annuelle de 25 films.

Ils vont du film muet «Suspense», qui a été co-réalisé par une femme en 1913, à la performance oscarisée de Sidney Poitier dans «Lilies of the Field» de 1963, la comédie musicale mégahit de 1978 «Grease», la comédie musicale des années 1980 «The Blues Brothers »et le film Batman de 2008« The Dark Knight ».

« Ce n’est pas seulement un grand honneur pour nous tous qui avons travaillé sur ‘The Dark Knight’, c’est aussi un hommage à tous les artistes et écrivains incroyables qui ont travaillé sur la grande mythologie de Batman au fil des décennies », a déclaré Christopher Nolan, directeur de « The Dark Knight », a déclaré dans un communiqué.

Les films sont sélectionnés en raison de leur « importance culturelle, historique ou esthétique pour le patrimoine cinématographique de la nation » et les titres de cette année comprennent des superproductions, des comédies musicales, des films muets, des documentaires et diverses histoires adaptées du livre à l’écran.