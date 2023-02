Le régime syrien d’Assad voit une opportunité après le tremblement de terre

Vous lisez un extrait de la newsletter Today’s WorldView. Inscrivez-vous pour obtenir le reste gratuitement y compris des nouvelles du monde entier et des idées et opinions intéressantes à connaître, envoyées dans votre boîte de réception tous les jours de la semaine.

Lundi, le gouvernement syrien a finalement cédé. Le régime du président Bashar al-Assad a autorisé les Nations Unies à envoyer de l’aide dans le nord-ouest de la Syrie, tenue par les rebelles, à travers un nombre accru de passages frontaliers avec la Turquie. Plus d’une semaine s’était écoulée depuis que des tremblements de terre dévastateurs avaient secoué une large bande du nord de la Syrie et du sud de la Turquie, rasant des maisons, détruisant des infrastructures et jetant des millions de personnes dans le froid. Alors même qu’un effort de sauvetage mondial déferlait sur la Turquie, d’innombrables Syriens ont été laissés pour compte et ignorés, forcés de creuser pour trouver des survivants avec du matériel rudimentaire et à mains nues.