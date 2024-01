Le régime sans gluten est-il sain pour tout le monde ? Voici ce que dit la diététiste

Une image d’aliments contenant du gluten. — Unsplash/Fichier

Ces dernières années, la protéine naturelle contenue dans certaines céréales, appelée gluten, a involontairement acquis une mauvaise réputation dans l’industrie de la nutrition qui promeut un régime sans ce nutriment.

La sélection d’aliments sans gluten sur les tablettes des épiceries et sur les menus des restaurants ne cesse de croître, et un nombre croissant de personnes – célébrités, athlètes et peut-être même vos proches – choisissent de suivre un régime sans gluten parce qu’ils sont considérés comme plus sains. ou la solution à un certain nombre de maladies, notamment les affections cutanées, les troubles gastro-intestinaux et les difficultés à contrôler son poids.

Tout aliment ou produit alimentaire contenant du gluten, une protéine de blé, doit être évité lorsqu’on suit un régime sans gluten.

Certains aliments, comme la sauce soja, la farine, la bière, les pâtisseries et certains mélanges de riz assaisonnés, les grignotines et les mélanges à soupe, contiennent du gluten, tout comme d’autres céréales, comme le blé, l’orge et le seigle, selon Santé.

Il est médicalement nécessaire pour les personnes atteintes de la maladie coeliaque, une maladie auto-immune provoquée par le gluten, de suivre un régime sans gluten. Le seul traitement connu contre la maladie coeliaque consiste à suivre un régime sans gluten, ce qui implique de supprimer toutes les sources de gluten.

Les plans de repas doivent être soigneusement conçus, de préférence par un médecin, même pour ceux qui suivent un régime sans gluten par nécessité afin de prévenir les déficits nutritionnels.

“Certaines recherches montrent qu’un régime sans gluten peut aider à réduire les niveaux d’anticorps thyroïdiens”, a déclaré Alyssa Pacheco, RD. “Cependant, les résultats n’ont pas été concluants, ce n’est donc pas recommandé à toutes les personnes souffrant de cette maladie.”

Le syndrome du côlon irritable (SCI) est une autre maladie pour laquelle éviter les aliments contenant du gluten peut aider certaines personnes présentant des symptômes. Une petite étude de 2016 a découvert que chez certaines personnes, un régime sans gluten de six semaines pourrait réduire l’intensité de leur SCI.

Les personnes souffrant du SCI sont sensibles aux glucides à chaîne courte appelés FODMAP (oligosaccharides, disaccharides, monosaccharides et polyols fermentescibles), qui sont mal absorbés par les intestins et provoquent une irritation digestive. Par conséquent, le gluten pourrait ne pas être la principale cause des symptômes chez ces personnes.

Les régimes sans gluten sont également coûteux. Selon des recherches, le pain et les produits de boulangerie sans gluten coûtent environ 267 % de plus que les pains contenant du gluten, et les céréales sans gluten peuvent coûter jusqu’à 205 % de plus que les céréales ordinaires.