L’alimentation joue un rôle crucial dans le maintien de la santé globale et peut être un élément de soutien dans la gestion de certains problèmes de santé, mais peut-elle guérir le lymphome ? Le lymphome est une forme complexe et grave de cancer qui nécessite généralement un traitement médical, comme la chimiothérapie, la radiothérapie ou l’immunothérapie.

Le régime peut-il guérir le lymphome ? Des experts en santé révèlent les aliments à manger et à éviter (Shutterstock)

^userSubscribe /userSubscribe

^userSubscribe /userSubscribe

Dans une interview avec HT Lifestyle, le Dr Nanda Rajaneesh, chirurgien général et chirurgien en oncologie gastro-intestinale à l’hôpital Apollo Spectra de Bangalore, a partagé : « Une alimentation bien équilibrée et nutritive peut aider à la gestion du lymphome, réduire les effets secondaires du traitement et favoriser globalement bien-être. Incorporer des aliments spécifiques à son alimentation peut être bénéfique. Se concentrer sur une alimentation riche en fruits, légumes et grains entiers, qui fournissent des vitamines, des minéraux et des antioxydants essentiels qui peuvent aider à renforcer le système immunitaire. Les protéines maigres, comme les œufs, le poulet, le poisson et les légumineuses, favorisent la santé musculaire et la récupération pendant le traitement.

Il a conseillé : « Éviter les aliments transformés riches en additifs artificiels, les collations sucrées et la consommation excessive de viande rouge n’est peut-être pas idéal pendant le traitement du lymphome. Ces aliments peuvent provoquer une inflammation et épuiser le système immunitaire. Les patients qui suivent un traitement contre le lymphome peuvent ressentir des effets secondaires tels que des nausées, une perte d’appétit et des modifications de la perception du goût. Dans de tels cas, un nutritionniste/diététiste peut aider le patient à élaborer des plans de repas qui répondent à ses besoins spécifiques, en veillant à ce qu’il obtienne les nutriments nécessaires à sa récupération. Une alimentation bien équilibrée comprendra des fruits et légumes comme les baies, les agrumes, le brocoli et les légumes-feuilles. Des glucides complexes, comme les féculents, les haricots, l’avoine, le quinoa et d’autres graisses saines à grains entiers, comme celles que l’on trouve dans les noix et les avocats, avec une portion équilibrée de protéines, comme le poulet, le poisson, les œufs, le tofu et les lentilles.

^userSubscribe /userSubscribe

^userSubscribe /userSubscribe

Apportant son expertise, le Dr Bharat Bhosale, fondateur et directeur du Sunrise Oncology Centre, a déclaré : « Non, le régime ne peut pas guérir le lymphome. Le lymphome est un type de cancer qui affecte le système lymphatique, qui fait partie du système immunitaire. Le traitement du lymphome implique généralement une combinaison de thérapies, telles que la chimiothérapie, la radiothérapie, l’immunothérapie et, dans certains cas, la transplantation de cellules souches. Ces traitements sont administrés par des professionnels de la santé et sont basés sur le type et le stade spécifiques du lymphome. Même si le maintien d’une alimentation saine est important pour le bien-être général et peut soutenir l’organisme pendant le traitement du cancer, il ne peut pas guérir le cancer à lui seul. Une alimentation bien équilibrée peut aider à gérer les effets secondaires du traitement, à soutenir le système immunitaire et à améliorer la qualité de vie globale du patient, mais elle ne remplace pas les traitements contre le cancer médicalement prouvés.

^userSubscribe /userSubscribe

^userSubscribe /userSubscribe

Il a conclu : « Il est essentiel que les personnes atteintes d’un lymphome ou de tout autre type de cancer travaillent en étroite collaboration avec leur équipe de soins pour élaborer un plan de traitement adapté à leur maladie spécifique. Les choix alimentaires peuvent jouer un rôle important dans la gestion de la santé pendant et après le traitement du cancer, mais ils ne guérissent pas la maladie.