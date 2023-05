Le régime national de soins dentaires doit résoudre les principaux problèmes d’accès et d’équité, selon les défenseurs des personnes handicapées

Au cours des trois années qui se sont écoulées depuis le dernier examen dentaire de Joanne Shimakawa, sa sclérose en plaques avait progressé au point où elle était devenue de plus en plus sujette aux chutes et ne se sentait plus en sécurité pour être transférée sur une chaise de dentiste.

Elle a donc récemment commencé à chercher quelqu’un dans son quartier de Toronto qui pourrait la soigner dans son fauteuil roulant.

« En gros, j’ai pris tous les dentistes du West End et je les ai appelés les uns après les autres », a déclaré Shimakawa à CBC News. « Je n’ai trouvé personne. »

En fin de compte, il n’y avait qu’un seul dentiste dont le bureau n’avait pas d’escaliers ou d’autres obstacles et qui a dit que le traitement en fauteuil roulant ne serait pas un problème.

« Quand quelque chose comme ça arrive … c’est déprimant », a déclaré Shimakawa.

Alors que le Canada se prépare cette année à dévoiler un régime national de soins dentaires qui comprendra des soins de santé bucco-dentaire pour les personnes handicapées – ainsi que les personnes à faible revenu, les personnes âgées et les enfants – les défenseurs implorent le gouvernement de prêter attention aux histoires de personnes comme Shimakawa .

Non seulement le coût élevé des soins dentaires et la couverture limitée par les prestations provinciales rendent un traitement régulier inaccessible pour un nombre disproportionné de personnes handicapées, mais bon nombre de ces patients disent avoir également du mal à trouver des dentistes qui sont disposés et capables de prendre soin d’eux.

« Lacunes » dans l’accès aux soins de santé bucco-dentaire

Ce printemps, la Société canadienne de l’invalidité et de la santé bucco-dentaire (CSDH) a présenté un mémoire au ministre de la Santé, Jean-Yves Duclos, qui l’exhorte à « ignorer le mythe selon lequel le système dentaire actuel du Canada sert bien la plupart des Canadiens ».

Il souligne plusieurs problèmes, notamment le manque de formation obligatoire spécifique au handicap pour les professionnels dentaires ; les obstacles physiques à l’accessibilité dans les cliniques; des structures d’honoraires pour les dentistes qui ne tiennent pas compte du temps supplémentaire nécessaire pour traiter une personne ayant des besoins complexes ; et de longues listes d’attente pour les personnes nécessitant une anesthésie générale pour tous les traitements.

Ce sont tous des points qui, selon la nouvelle dentiste de Shimakawa, la Dre Maria Salome Lomlomdjian à Mississauga, en Ontario, juste à l’ouest de Toronto, méritent une attention immédiate.

« Nous méritons tous la qualité et le même type de soins, et malheureusement, c’est ce que je ne vois pas arriver », a déclaré Salomé.

La Dre Maria Salome Lomlomdjian, à droite, traite Shimakawa dans sa clinique de Mississauga, en Ontario. Elle a investi dans du matériel pour offrir des soins accessibles aux patients handicapés. (Turgut Yeter/CBC)

Duclos a déclaré à CBC News dans une déclaration écrite qu’il accueillait favorablement les commentaires du CSDH et qu’il les examinerait attentivement.

La Dre Heather Carr, présidente de l’Association dentaire canadienne, un groupe de défense des dentistes, a reconnu qu’il existe des « lacunes » dans l’accès aux soins de santé bucco-dentaire.

« L’Association dentaire canadienne milite depuis des années pour un meilleur accès aux soins pour les populations vulnérables, y compris les personnes handicapées », a-t-elle déclaré.

Carr a déclaré qu’elle espérait que la promesse du gouvernement fédéral Fonds d’accès à la santé bucco-dentaire de 250 millions de dollars contribuera à combler certaines de ces lacunes.

Les soins dentaires trop souvent « une chose au coup par coup »

Le président du CSDH, le Dr Paul Romanson, a déclaré que son organisation souhaitait voir un programme dentaire canadien qui garantisse aux personnes handicapées vivant n’importe où au pays une couverture complète pour un traitement régulier avec un professionnel de confiance.

« Nous voulons que les gens puissent parler et sourire, avoir une bonne estime de soi, mâcher leur nourriture et ne pas avoir de problèmes d’estomac. C’est un gros paquet », a-t-il déclaré.

À l’heure actuelle, a déclaré Romanson, les soins dentaires pour de nombreuses personnes handicapées ne se produisent qu’en cas d’urgence.

« Souvent, c’est unique. Une personne entre, elle aura besoin d’un contrôle des infections ou d’une maladie des gencives ou elle va avoir une dent qui doit sortir, et c’est tout. Il n’y a pas d’autre C’est en quelque sorte une chose au coup par coup », a-t-il déclaré.

La discrimination et la peur d’être mal traité peuvent également constituer un obstacle.

Jo-Anne Gauthier, ancienne présidente de BC People First, un groupe d’auto-représentation pour les personnes ayant des déficiences développementales et intellectuelles, a déclaré que les attitudes capacitistes l’ont rendue réticente à se faire soigner dans le passé.

« Où puis-je aller ? Une fois que vous aurez trouvé un dentiste, vous traitera-t-il correctement ? » dit Gauthier.

« Je vais comprendre comment ils vous traitent d’emblée. Vous ont-ils traité, comme, ‘Oh, tu es l’un de ceux-là, hein?’ Ou vont-ils te traiter aussi normalement que n’importe qui d’autre ? »

« L’attente a été dure », dit un parent

Pour Leslie Goddyn, le plus gros obstacle est d’attendre une salle d’opération où il pourra être soigné sous anesthésie générale.

Le résident de Metro Vancouver, âgé de 40 ans, souffre d’une maladie appelée pachygyrie qui cause des handicaps physiques et développementaux, de sorte qu’un traitement dans une clinique dentaire régulière est impossible.

« Il a pas mal de mouvements involontaires, et avoir une stimulation dans sa bouche est vraiment difficile », a déclaré sa mère, Rachel Goddyn.

Leslie Goddyn, à gauche, est en train d’attendre quatre mois pour des soins après que les rayons X aient montré une infection sous une couronne sur l’une de ses dents. Sa mère, Rachel, dit que l’attente a été dure. (Mike Zimmer/CBC)

En février, Leslie a commencé à se plaindre de douleurs dentaires. Sa bouche était si douloureuse qu’il avait du mal à dormir et à manger.

Une radiographie a révélé une infection sous une couronne et les Goddyn ont appris que Leslie aura besoin de trois canaux radiculaires. Rien de tout cela n’est couvert par les prestations d’invalidité en Colombie-Britannique, ce qui limite les soins dentaires à 1 000 $ tous les deux ans.

Aujourd’hui, il a enfin une date pour les procédures, mais ce ne sera qu’en juin, soit quatre mois après l’identification du problème.

« L’attente a été dure », a déclaré Rachel Goddyn. « Il a eu deux séries d’antibiotiques, et nous lui donnons une diète molle. »

Peu de formation spécialisée au Canada

Salomé, la dentiste de Mississauga, a construit sa clinique pour répondre à tous les types de handicaps.

Elle a des tablettes qui lui permettent de communiquer avec des patients non verbaux, des radiographies portables pour les personnes qui ne peuvent pas utiliser une chaise de dentiste standard, des ajustements de lumière et de son pour les patients ayant des problèmes sensoriels et une balançoire en tissu en forme de fronde qui étreint anxieux patients de tous les côtés pendant qu’ils reçoivent des soins.

Salomé a déclaré que fournir des soins accessibles exige de la patience et de l’empathie.

« Tant de collègues m’ont dit : ‘Pourquoi fais-tu ça ? Tu devrais arrêter et consacrer ta profession à faire des implants ou à faire des soins réguliers. Tu peux gagner plus d’argent' », a-t-elle dit.

REGARDER | Le National rapports sur les soins dentaires et l’invalidité: Les dentistes ne répondent pas aux besoins des personnes handicapées Alors que le Canada se prépare cette année à dévoiler un régime national de soins dentaires pour les personnes handicapées, les défenseurs implorent le gouvernement de prêter attention à ceux qui luttent pour trouver des dentistes qui ont les compétences et la volonté de prendre soin d’eux.

Pendant ce temps, dit Salomé, il y a peu de formation disponible au Canada pour les dentistes qui veulent faire ce genre de travail.

Le mémoire du CSDH demande une formation obligatoire en soins aux personnes handicapées dans les écoles dentaires canadiennes, ce qui n’existe pas actuellement.

À l’Université McGill de Montréal, la faculté de médecine dentaire gère une clinique spécialisée pour les adultes autistes et handicapés mentaux et une autre pour les enfants ayant des besoins complexes, et offre des services à domicile pour les personnes âgées.

Mais le Dr Elham Emami, doyen de l’école, a déclaré que de tels services sont difficiles d’accès en dehors des grandes villes et que le manque de formation est un obstacle majeur.

« Pour le moment, nous n’avons pas de programme au Canada conçu pour cette spécialité », a-t-elle déclaré.

« Le point de départ, ce sont les universités. Tant que nous n’aurons pas formé de dentistes, nous ne pourrons pas vraiment, totalement répondre aux besoins. »