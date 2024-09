Le régime MIND ralentit le déclin cognitif, en particulier dans deux groupes

Le nom officiel du régime MIND est le Intervention méditerranéenne DASH pour le retard neurodégénératif et son objectif est de favoriser un vieillissement cérébral sain. Le régime MIND encourage la consommation de neuf types d’aliments : céréales complètes, légumes, légumes à feuilles vertes en particulier, noix, haricots, baies, volaille, poisson et huile d’olive. Le régime préconise également de limiter la consommation de pâtisseries, de sucreries, de viande rouge, de fromage, d’aliments frits et de beurre ou de margarine.

Les personnes âgées qui souffrent d’un déclin cognitif ont plus de difficultés à réfléchir, à mémoriser, à se concentrer et à accomplir d’autres fonctions cérébrales que ce à quoi on s’attend en raison du vieillissement.

19 septembre 2024 – Les personnes âgées et d’âge moyen qui ont suivi le régime MIND pendant au moins un an ont connu un déclin cognitif moindre et plus lent que les personnes ayant suivi des régimes alimentaires sensiblement différents. Les bénéfices ont été particulièrement prononcés chez les femmes et les personnes noires, selon les résultats d’une nouvelle étude.

Pour cette dernière étude, les chercheurs ont utilisé les réponses à un questionnaire de personnes qui ont détaillé ce qu’elles avaient mangé au cours de l’année écoulée. Les données de l’étude proviennent d’un projet distinct qui cherchait à comprendre les différences géographiques et raciales dans le risque d’AVC. Les personnes participant à l’étude étaient âgées de 45 ans et plus, avec une moyenne d’âge de 64 ans. Chacun d’eux a passé des tests cognitifs standard, notamment en leur demandant de répéter trois mots à un intervieweur et de nommer l’année, le mois et le jour de la semaine.

Le résultats ont été publiés dans le dernier numéro de Neurologiela revue médicale de l’Académie américaine de neurologie. L’analyse a montré que, dans l’ensemble, les personnes qui suivaient le régime MIND de près avaient un risque réduit de déclin cognitif. Les chercheurs ont également constaté que les femmes qui suivaient le régime de près avaient jusqu’à 6 % moins de risques de problèmes cognitifs, mais qu’il n’y avait pas de diminution correspondante chez les hommes.

L’équipe a également évalué si le régime alimentaire pouvait avoir un impact sur la rapidité avec laquelle les fonctions cognitives changeaient et a constaté que les personnes qui suivaient de près le régime MIND présentaient un déclin plus lent. L’impact était le plus important chez les personnes noires qui suivaient de près le régime.

« Ces résultats méritent d’être étudiés plus en détail, notamment pour examiner ces différents impacts chez les hommes et les femmes et chez les personnes noires et blanches, mais il est intéressant de considérer que les gens pourraient apporter quelques changements simples à leur régime alimentaire et potentiellement réduire ou retarder leur risque de problèmes cognitifs », a déclaré Sawyer.