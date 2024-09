Le régime MIND pourrait réduire le risque de déclin cognitif, selon une étude

Les personnes dont le régime alimentaire ressemble davantage au régime MIND pourraient avoir un risque plus faible de troubles cognitifs, selon une étude publiée dans le numéro en ligne du 18 septembre 2024 de Neurologie®la revue médicale de l’Académie américaine de neurologie. Les résultats étaient similaires pour les participants noirs et blancs. Ces résultats ne prouvent pas que le régime MIND prévient les troubles cognitifs, ils montrent seulement une association.

Le régime MIND est une combinaison des régimes méditerranéen et DASH. Il comprend des légumes à feuilles vertes comme les épinards, le chou frisé et le chou vert, ainsi que d’autres légumes. Il recommande des céréales complètes, de l’huile d’olive, de la volaille, du poisson, des haricots et des noix. Il privilégie les baies par rapport aux autres fruits et recommande une ou plusieurs portions de poisson par semaine.

Le nombre de personnes atteintes de démence augmentant avec le vieillissement de la population, il est essentiel de trouver des changements que nous pouvons apporter pour retarder ou ralentir le développement des problèmes cognitifs. Nous étions particulièrement intéressés de voir si le régime alimentaire avait un effet sur le risque de déficience cognitive chez les participants noirs et blancs de l’étude.

Russell P. Sawyer, MD, auteur de l’étude de l’Université de Cincinnati dans l’Ohio et membre de l’Académie américaine de neurologie

L’étude a porté sur 14 145 personnes dont l’âge moyen était de 64 ans. Parmi les participants, 70 % étaient blancs et 30 % étaient noirs. Ils ont été suivis pendant 10 ans en moyenne.

Les participants ont rempli un questionnaire sur leur régime alimentaire au cours de l’année écoulée. Les chercheurs ont examiné dans quelle mesure les aliments consommés correspondaient au régime MIND.

Un point était accordé pour chacun des éléments suivants : trois portions quotidiennes ou plus de céréales complètes; six portions hebdomadaires ou plus de légumes à feuilles vertes; une ou plusieurs portions quotidiennes d’autres légumes; deux portions hebdomadaires ou plus de baies; une ou plusieurs portions hebdomadaires de poisson; deux portions hebdomadaires ou plus de volaille; trois portions hebdomadaires de haricots; cinq portions quotidiennes de noix; quatre portions hebdomadaires ou moins de viande rouge; une ou moins de portions hebdomadaires d’aliments rapides ou frits; une ou plusieurs portions hebdomadaires d’huile d’olive; et une ou moins de cuillères à soupe de beurre ou de margarine par jour; cinq portions hebdomadaires ou moins de pâtisseries et de sucreries; et un verre de vin par jour. Le total des points possibles était de 12.

Les chercheurs ont ensuite divisé les participants en trois groupes. Le groupe faible avait un score moyen de cinq, le groupe moyen un score moyen de sept et le groupe élevé un score moyen de neuf.

Les capacités de réflexion et de mémoire ont été mesurées au début et à la fin de l’étude.

Au cours de l’étude, des troubles cognitifs se sont développés chez 532 personnes, soit 12 % des 4 456 personnes du groupe à faible régime alimentaire ; chez 617 personnes, soit 11 % des 5 602 personnes du groupe moyen ; et chez 402 personnes, soit 10 % des 4 086 personnes du groupe à régime élevé.

Après avoir ajusté les facteurs tels que l’âge, l’hypertension artérielle et le diabète, les chercheurs ont constaté que les personnes du groupe à risque élevé présentaient un risque réduit de 4 % de déficience cognitive par rapport à celles du groupe à risque faible.

En examinant les participants masculins et féminins, les chercheurs ont constaté une diminution de 6 % du risque de déficience cognitive chez les participantes qui suivaient le plus fidèlement le régime, mais aucun risque réduit chez les participants masculins.

Les chercheurs ont également étudié la vitesse à laquelle les capacités de réflexion des individus déclinaient à mesure qu’ils rencontraient des problèmes. Ils ont constaté que les personnes qui suivaient de près le régime MIND déclinaient plus lentement que celles qui ne le faisaient pas, et que cette association était plus forte chez les participants noirs que chez les participants blancs.

« Ces résultats méritent d’être étudiés plus en détail, notamment pour examiner ces différents impacts chez les hommes et les femmes et chez les Noirs et les Blancs, mais il est intéressant de considérer que les gens pourraient apporter quelques changements simples à leur régime alimentaire et potentiellement réduire ou retarder leur risque de problèmes cognitifs », a déclaré Sawyer.

L’une des limites de l’étude est qu’elle n’incluait que des personnes âgées noires et blanches, de sorte que les résultats peuvent ne pas être les mêmes pour d’autres populations.

L’étude a été financée par l’Institut national des troubles neurologiques et des accidents vasculaires cérébraux et l’Institut national sur le vieillissement.