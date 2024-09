Le régime MIND peut vous aider à rester mentalement vif en vieillissant

L’étude a porté sur plus de 14 000 personnes âgées en moyenne de 64 ans. Parmi elles, 30 % étaient noires et 70 % étaient blanches.

Des points leur ont été attribués en fonction de la quantité d’aliments consommés. Par exemple, s’ils mangeaient trois portions ou plus de céréales complètes par jour, ils recevaient 1 point. Douze points était le score le plus élevé possible, ce qui signifiait que leur régime alimentaire correspondait parfaitement au régime MIND.

Les participants ont été suivis pendant une durée moyenne de 10 ans. La réflexion et la mémoire ont été évaluées au début et à la fin de l’étude.

Enfin, les scientifiques ont constaté que les personnes qui suivaient plus étroitement le régime MIND présentaient un déclin plus lent de leurs capacités cognitives et cette association était plus marquée chez les personnes noires.