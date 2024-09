Le régime MIND associé à un ralentissement du déclin cognitif

Partager sur Pinterest De nouvelles recherches confirment les bienfaits du régime MIND sur la protection du cerveau. Crédit photo : Nadine Greeff/Stocksy.

Selon une nouvelle étude, suivre de près le régime MIND a été associé à un risque réduit de déficience cognitive et à des taux de déclin plus lents avec le vieillissement.

Les effets observés sur le vieillissement cognitif étaient plus importants chez les femmes participant à l’étude, l’adhésion au régime n’ayant aucun lien avec le risque de déficience cognitive, et associations moindres avec le taux de déclin cognitif chez les hommes.

L’étude a également révélé que l’association entre une meilleure adhésion au régime alimentaire et un déclin cognitif plus lent était vraie pour les participants noirs et blancs, mais était plus évidente pour les participants noirs.

Selon une nouvelle étude publiée dans NeurologieLa recherche ne prouve pas de lien définitif, mais trouve une correspondance cohérente entre le régime alimentaire d’une personne et un taux plus lent de perte cognitive au fil du temps.

L’étude a révélé une association entre une adhésion plus stricte au régime MIND et une diminution du risque de troubles cognitifs et des taux plus lents de déclin cognitif chez les femmes.

Les chercheurs n’ont pas détecté de lien entre le respect du régime MIND et le risque de déficience cognitive chez les hommes. Cependant, il a été associé à un taux de déclin cognitif plus lent chez les hommes, bien que le lien soit toujours plus fort chez les femmes.

Alors que d’autres études suivent le développement de la démence, les auteurs de cette étude ont étudié la déficience et le déclin, deux phénomènes particulièrement universels qui se produisent avec le temps. Ils souhaitaient également voir s’il y avait des différences entre les Américains blancs et noirs dans ce processus.

Une plus grande adhésion au régime MIND a été corrélée à une diminution du risque de déficience cognitive et à un ralentissement du déclin chez les participants blancs et noirs. Cependant, il prédisait plus fortement le déclin cognitif chez les participants noirs.

L’étude a porté sur les données de 14 145 adultes blancs et noirs qui ont participé au questionnaire sur la fréquence alimentaire dans le cadre des Raisons des différences géographiques et raciales dans les accidents vasculaires cérébraux (SALUTATIONS) étude.