Le régime méditerranéen s’est classé n°1 pendant sept années consécutives : qu’est-ce qui le rend si efficace ?

Dans son classement annuel des meilleurs régimes, Nouvelles américaines et rapport mondial a attribué la première place au régime méditerranéen pour la septième année consécutive. Selon la publication, ce style d’alimentation, inspiré des habitudes alimentaires des habitants de la région méditerranéenne, a une très grande résistance car il est facile à suivre à long terme et il a été démontré qu’il favorise la santé cardiaque, osseuse et articulaire. , et aident à prévenir certaines maladies, comme le diabète.

Mais le terme « régime » est vraiment un abus, dit Maya Feller, MS, RD, CDNauteur de Manger de nos racines et un membre de Actualités américaines et rapports mondiaux Panel d’experts sur les meilleurs régimes. « Il s’agit moins d’un régime, plus d’un mode de vie, d’une habitude alimentaire », dit-elle. “[It] peut être personnalisé en fonction des goûts, des aversions, des préférences personnelles, des besoins religieux et de l’accès de l’individu.

« Le régime méditerranéen est en réalité un mode de vie alimentaire à long terme… par rapport à un autre type de régime restrictif sur une période donnée », convient-il. Maggie Berghoffinfirmière praticienne en médecine fonctionnelle et auteur de Manger pour se régaler. Plutôt que de supprimer certains groupes alimentaires ou de compter les calories, « il se concentre sur [eating] beaucoup de graisses saines, d’huiles saines et d’aliments à base de plantes », dit-elle.

Qu’est-ce que le régime méditerranéen ?

Le régime méditerranéen a commencé à attirer l’attention en tant que mode d’alimentation sain dans les années 1950, lorsque le scientifique Ancel Keys, PhD, de la School of Power de l’Université du Minnesota, a découvert un corrélation entre les habitudes alimentaires, les modes de vie et la santé cardiovasculaire.

“La recherche a révélé que les personnes qui suivaient des habitudes alimentaires méditerranéennes avaient tendance à avoir de meilleurs profils cardiovasculaires, donc un taux de cholestérol plus faible, de meilleurs marqueurs lipidiques et un bon cholestérol”, explique Feller.

Bien entendu, le Dr Keys n’a pas inventé le régime méditerranéen ; il a simplement commencé à populariser une façon de manger et d’apprécier la nourriture que les habitants de la Méditerranée suivaient depuis des siècles. « Les principes les plus importants sont les fruits de mer ; protéines maigres sous forme de haricots, de noix et de graines ; grains entiers; céréales anciennes; produits laitiers fermentés; des fruits », explique Feller. “Et puis l’alcool se consomme avec modération.”

Lorsque vous cherchez de l’inspiration pour votre menu méditerranéen, Feller dit qu’il est important de considérer les 22 pays qui entourent la mer Méditerranée, pas seulement la Grèce, l’Italie et la France.

« Les pays d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient ne sont pas souvent mis en avant [when talking about the Mediterranean diet], alors qu’en fait, leurs habitudes alimentaires sont crédibles et vraiment centrées sur les légumineuses, les céréales, les graines, les produits laitiers fermentés et les types de fruits vraiment intéressants », dit-elle. « On nous dit souvent : concombre, feta, olives, tomate et oignon rouge, c’est le régime méditerranéen. Oui, c’est merveilleux, mais ça pourrait aussi être du couscous et des pois chiches dans un curry au berbère. Il y a tellement de façons différentes que cela peut apparaître.

Aliments du régime méditerranéen

Bonne nouvelle, les amis : avec le régime méditerranéen, c’est une approche très « à vous » d’une alimentation saine. Cela étant dit, le mode de vie méditerranéen vous encourage à remplir votre assiette d’aliments et de groupes alimentaires particuliers.

Fruits et légumes frais : Selon Clinique de Clevelandvous devriez consommer au moins une portion de légumes par repas.

Le régime méditerranéen met l'accent sur les sources de protéines de fruits de mer et de volaille ; le poisson, en particulier, est une excellente source d'oméga-3 bons pour le cœur.

L'huile d'olive extra vierge est présentée comme le héros du régime Med, mais Berghoff affirme que d'autres huiles, comme l'huile de noix et de noix de pécan, sont également riches en polyphénols sains.

Légumineuses et légumineuses comme les lentilles, les haricots, les pois chiches et les pois, sont d'excellentes sources de protéines, de fibres et d'acides gras sains – et le régime Med vous encourage à les manger plusieurs fois par semaine.

Que vous les mangiez comme collation, que vous les saupoudriez sur vos salades ou que vous prépariez un bol de céréales à grains entiers, ajoutez des noix.

Alors que le régime Med recommande de réduire votre consommation globale de produits laitiers à une fois par jour, Feller affirme que les habitants de la Méditerranée profitent des bienfaits intestinaux des produits laitiers fermentés comme le yaourt et le fromage de chèvre.

Aliments à éviter en suivant le régime méditerranéen

L’alcool doit être consommé avec modération, voire pas du tout, dans le cadre du régime méditerranéen, explique Feller.