Le régime méditerranéen réduit le risque de mortalité de 23 % chez les femmes

Résumé: Suivre un régime méditerranéen réduit le risque de mortalité toutes causes confondues de 23 % chez les femmes américaines de plus de 25 ans. Les avantages du régime incluent une diminution de la mortalité par cancer et cardiovasculaire, liée à des changements positifs dans le métabolisme, l’inflammation et la résistance à l’insuline. Les chercheurs ont analysé les biomarqueurs pour comprendre ces améliorations en matière de santé. L’étude met en évidence le potentiel du régime alimentaire en termes de bienfaits à long terme pour la santé.

Fait clé :

Le régime méditerranéen réduit le risque de mortalité toutes causes confondues de 23 % chez les femmes américaines.

Les avantages comprennent une diminution de la mortalité par cancer et cardiovasculaire.

Des changements positifs dans le métabolisme, l’inflammation et la résistance à l’insuline expliquent les améliorations de la santé.

Source: Hôpital Brigham et femmes

Les bienfaits du régime méditerranéen pour la santé ont été rapportés dans de nombreuses études, mais il existe peu de données à long terme sur ses effets chez les femmes américaines et peu de connaissances sur les raisons pour lesquelles le régime peut réduire le risque de décès.

Dans une nouvelle étude qui a suivi plus de 25 000 femmes américaines initialement en bonne santé pendant une période allant jusqu’à 25 ans, des chercheurs du Brigham and Women’s Hospital, membre fondateur du système de santé Mass General Brigham, ont découvert que les participantes qui consommaient davantage de régime méditerranéen avaient jusqu’à 23 % de risque inférieur de mortalité toutes causes confondues, avec des bénéfices en termes de mortalité par cancer et de mortalité cardiovasculaire.

Le régime méditerranéen est une alimentation diversifiée et riche en plantes (noix, graines, fruits, légumes, céréales complètes, légumineuses). Crédit : Actualités des neurosciences

Les chercheurs ont trouvé des preuves de changements biologiques qui pourraient aider à expliquer pourquoi : ils ont détecté des changements dans les biomarqueurs du métabolisme, de l’inflammation, de la résistance à l’insuline et bien plus encore.

Les résultats sont publiés dans JAMA.

« Pour les femmes qui souhaitent vivre plus longtemps, notre étude conseille de surveiller son alimentation ! La bonne nouvelle est que suivre un régime alimentaire méditerranéen pourrait entraîner une réduction d’environ un quart du risque de décès sur plus de 25 ans, avec un bénéfice à la fois sur le cancer et la mortalité cardiovasculaire, les principales causes de décès chez les femmes (et les hommes) aux États-Unis et à l’échelle mondiale », a déclaré l’auteur principal Samia Mora, MD, cardiologue et directeur du Centre de métabolomique lipidique à Brigham.

Le régime méditerranéen est une alimentation diversifiée et riche en plantes (noix, graines, fruits, légumes, céréales complètes, légumineuses). La matière grasse principale est l’huile d’olive (généralement extra vierge), et le régime comprend en outre une consommation modérée de poisson, de volaille, de produits laitiers, d’œufs et d’alcool, ainsi qu’une consommation rare de viandes, de sucreries et d’aliments transformés.

La présente étude a étudié les avantages à long terme de l’adhésion à un régime méditerranéen dans une population américaine recrutée dans le cadre de l’étude sur la santé des femmes et a exploré les mécanismes biologiques pouvant expliquer les bienfaits du régime pour la santé. Les enquêteurs de l’étude ont évalué un panel d’environ 40 biomarqueurs représentant diverses voies biologiques et facteurs de risque cliniques.

Les biomarqueurs du métabolisme et de l’inflammation ont apporté la plus grande contribution, suivis par les lipoprotéines riches en triglycérides, l’adiposité et la résistance à l’insuline. D’autres voies biologiques concernent les acides aminés à chaîne ramifiée, les lipoprotéines de haute densité, les lipoprotéines de basse densité, les mesures glycémiques et l’hypertension ont une contribution moindre.

« Notre recherche fournit des informations significatives en matière de santé publique : même des changements modestes dans les facteurs de risque établis de maladies métaboliques, en particulier ceux liés aux métabolites à petites molécules, à l’inflammation, aux lipoprotéines riches en triglycérides, à l’obésité et à la résistance à l’insuline, peuvent générer des bénéfices substantiels à long terme en suivant un régime méditerranéen.

« Cette découverte souligne le potentiel d’encourager des habitudes alimentaires plus saines pour réduire le risque global de mortalité », a déclaré l’auteur principal Shafqat Ahmad, PhD, professeur agrégé d’épidémiologie à l’Université d’Uppsala en Suède et chercheur au Centre de métabolomique lipidique et à la Division de Médecine préventive au Brigham.

L’étude actuelle identifie des voies biologiques importantes qui peuvent aider à expliquer le risque de mortalité toutes causes confondues. Cependant, les auteurs notent certaines limites clés, notamment le fait que l’étude était limitée à des professionnelles de la santé bien instruites, d’âge moyen et plus âgées, qui étaient majoritairement non hispaniques et blanches.

L’étude s’est appuyée sur des questionnaires sur la fréquence des repas et d’autres mesures autodéclarées, telles que la taille, le poids et la tension artérielle. Mais les points forts de l’étude résident dans sa grande échelle et sa longue période de suivi.

Les auteurs notent également qu’à mesure que le concept de régime méditerranéen a gagné en popularité, le régime a été adapté dans différents pays et cultures.

« Les bienfaits du régime méditerranéen pour la santé sont reconnus par les professionnels de la santé, et notre étude donne un aperçu des raisons pour lesquelles le régime peut être si bénéfique. Les politiques de santé publique devraient promouvoir les attributs alimentaires sains du régime méditerranéen et décourager les adaptations malsaines », a déclaré Mora.

Paternité: Outre Ahmad et Mora, les auteurs de Brigham incluent M. Vinayaga Moorthy, I-Min Lee, Paul M. Ridker, JoAnn E. Manson, Julie E. Buring et Olga V. Demler.

Divulgations : Mora a déclaré être co-inventeur d’un brevet pour examiner l’acétylation des glycoprotéines en relation avec le risque de cancer colorectal sous licence à LabCorp et d’une demande de brevet pour une méthode de prédiction du risque futur de maladie cardiovasculaire via l’analyse du glycome IgG, attribuée à GENOS doo et au Brigham and Women’s Hospital. , Inc. Des informations supplémentaires peuvent être trouvées dans le document.

Financement: L’étude sur la santé des femmes est soutenue par le NIH (subventions nos CA047988, HL043851, HL080467, HL099355 et UM1 CA182913). Le Dr Ahmad a été soutenu grâce à des subventions de recherche de démarrage de carrière du Conseil suédois de la recherche (2022-01460) et de FORMAS (2020-00989), ainsi qu’à une subvention de recherche d’EpiHealth, Suède. Le Dr Demler a reçu une récompense K du NHLBI du NIH sous le numéro K01HL135342-02.

Le Dr Mora a été soutenu par les subventions de recherche de l’Institut national du diabète et des maladies digestives et rénales (subvention n° DK112940) ; NHLBI (subventions n° R01HL160799, R01HL134811, R01HL117861 et K24 HL136852) ; American Heart Association (subvention n° 0670007N) ; et le Molino Family Trust.

De plus, LabCorp a fourni les résultats du LipoProfile IV à l’étude sans frais supplémentaires.

Auteur: Cassandra Falone

Source: Hôpital Brigham et femmes

Contact: Cassandra Falone – Hôpital Brigham et pour femmes

Image: L'image est créditée à Neuroscience News

« Adhésion au régime méditerranéen et risque de mortalité toutes causes confondues chez les femmes» de Samia Mora et al. JAMA Réseau ouvert

Abstrait

Adhésion au régime méditerranéen et risque de mortalité toutes causes confondues chez les femmes

Importance

Une plus grande adhésion au régime méditerranéen a été associée à un risque réduit de mortalité toutes causes confondues, mais les données sur les mécanismes moléculaires sous-jacents sur un long suivi sont limitées.

Objectifs

Étudier l’observance du régime méditerranéen et le risque de mortalité toutes causes confondues et examiner la contribution relative des facteurs cardiométaboliques à cette réduction du risque.

Conception, cadre et participants

Cette étude de cohorte comprenait initialement des femmes en bonne santé issues de la Women’s Health Study, qui avaient fourni des échantillons de sang, des mesures de biomarqueurs et des informations diététiques. Les données de base comprenaient des données démographiques autodéclarées et un questionnaire validé sur la fréquence des repas. La période de collecte des données s’est étendue d’avril 1993 à janvier 1996 et l’analyse des données a eu lieu de juin 2018 à novembre 2023.

Expositions

Le score du régime méditerranéen (plage de 0 à 9) a été calculé sur la base de 9 composants alimentaires.

Principaux résultats et mesures

Trente-trois biomarqueurs sanguins, y compris les mesures traditionnelles et nouvelles des lipides, des lipoprotéines, des apolipoprotéines, de l’inflammation, de la résistance à l’insuline et du métabolisme, ont été évalués au départ à l’aide de tests standards et de spectroscopie de résonance magnétique nucléaire.

La mortalité et la cause du décès ont été déterminées à partir des dossiers médicaux et des décès. La régression à risques proportionnels de Cox a été utilisée pour calculer les rapports de risque (HR) pour l’observance du régime méditerranéen et le risque de mortalité, et des analyses de médiation ont été utilisées pour calculer l’effet médiateur de différents biomarqueurs dans la compréhension de cette association.

Résultats

Parmi les 25 315 participants, l’âge moyen (ET) de base était de 54,6 (7,1) ans, avec 329 (1,3 %) femmes asiatiques, 406 (1,6 %) femmes noires, 240 (0,9 %) femmes hispaniques, 24 036 (94,9 %). Femmes blanches et 95 (0,4 %) femmes d’autres races et ethnies ; le score médian (IQR) d’observance du régime méditerranéen était de 4,0 (3,0-5,0).

Sur une moyenne (ET) de 24,7 (4,8) années de suivi, 3 879 décès sont survenus. Par rapport à une faible adhésion au régime méditerranéen (score 0-3), des réductions de risque ajustées ont été observées pour les groupes moyens (score 4-5) et supérieurs (score 6-9), avec des HR de 0,84 (IC à 95 %, 0,78-0,90) et 0,77 (IC à 95 %, 0,70-0,84), respectivement (P. pour tendance < 0,001).

Un ajustement supplémentaire aux facteurs liés au mode de vie a atténué les réductions de risque, mais elles sont restées statistiquement significatives (groupe d’observance intermédiaire : HR, 0,92 [95% CI, 0.85-0.99]; groupe d’observance supérieur : HR, 0,89 [95% CI, 0.82-0.98]; P. pour tendance = 0,001). Parmi les biomarqueurs examinés, les métabolites à petites molécules et les biomarqueurs inflammatoires ont le plus contribué au risque de mortalité plus faible (expliquant respectivement 14,8 % et 13,0 % de l’association), suivis par les lipoprotéines riches en triglycérides (10,2 %), l’indice de masse corporelle (10,2 % ) et la résistance à l’insuline (7,4 %).

D’autres voies, notamment les acides aminés à chaîne ramifiée, les lipoprotéines de haute densité, les lipoprotéines de basse densité, les mesures glycémiques et l’hypertension, avaient des contributions plus faibles (<3 %).

Conclusions et pertinence

Dans cette étude de cohorte, une plus grande adhésion au régime méditerranéen était associée à un risque de mortalité toutes causes confondues inférieur de 23 %. Cette association inverse s’expliquait en partie par de multiples facteurs cardiométaboliques.